Актера Дмитрия Соловьева похоронят в среду, 14 февраля, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова бывшей супруги его отца, режиссера Сергея Соловьева — Татьяны Друбич.
Женщина рассказала, что прощание с Соловьевым-младшим состоится 14 февраля в 10:30 в столичном храме Иоанна Богослова на Бронной.
Напомним, о смерти Дмитрия Соловьева стало известно 12 февраля. Актер был госпитализирован еще 7 января с деструктивным заболеванием поджелудочной железы.
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