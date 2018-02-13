Из Парижа с любовью: АлтГТУ приглашает на французский Валентинов день

Французский ресурсный центр Алтайского государственного технического университета приглашает на бесплатное занятие, посвященное Дню всех влюбленных.
Занятие проведут ассистент по французскому языку Франсуа Робик, который работает в АлтГТУ по договору с посольством Франции, и директор французского ресурсного центра Наталья Басенок.
Участникам представится уникальная возможность узнать традиции праздника, научиться писать романтические послания и вместе с участниками французского разговорного клуба исполнить несколько поэтических и музыкальных номеров.
Всех влюбленных во французский язык, во Францию и франкоязычную культуру ждут 14 февраля к 18.15 в ауд. 111а главного корпуса АлтГТУ (пр. Ленина, 46).
Желательно сообщить заранее о вашем желании по WhatsApp: +7 963 571 8353 или в группе в ВК
Комментарии
Это мило) молодцы ребята)
Басенок Наталья реально крутой препод.
предлагаю, если пройдет успешно, ВАм, Организаторы повторить подобную акцию еще и в выходной день. Работающий пролетиариат, тоже бы хотел прийти
зачем людей учить чуждому им празднику?