Вторник, 13 Февраль, 13:21

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько вы готовы потратить на День всех влюбленных?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,02
€ 71,25
494622
-12°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение Ан-148 в Подмосковье Олимпиада-2018 в ПхёнчханеМасленица-2018
Новости

"Палата" в барнаульском ТРЦ "Арена" разобрала витрины

, ИА "Амител"
Продуктовый гипермаркет въехал в "Арену" в конце 2016 года на место "Магнита"

Фото: skyscrapercity.com

Витрины продуктового гипермаркета "Палата", работающего в барнаульском ТРЦ "Арена" с конца 2016 года, разобрали.

Фотографии, на которых зафиксирован сей факт, опубликованы на форуме skyscrapercity.com.

С какой целью был проведен разбор конструкций, пока официально не сообщается.

Читайте также: Место "Магнита" в барнаульском ТРЦ "Арена" займет "Палата" – источник

Напомним, что "Палата" заехала на площади "Арены" в конце 2016 года, сменив здесь другого арендатора в лице сети "Магнит".

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

13.02.2018 10:27
- гость -

так у них цены были бы пониже может и не пришлось бы съезжать, с их скидочными картами, цены всё равно выше чем во многих других магазинах без карт. а если карту забыл взять, то цены вообще неадекватные.

0  0
13.02.2018 10:37
- гость -

никому не нужен этот магазин на выселках, так и стоит полупустой уже 2-й год

0  0
13.02.2018 10:50
- гость -

ну это ж логично. кто поедет за город за пакетом молока? а закупаться на месяц или на неделю проще в других сетях. там дешевле

0  0
13.02.2018 10:51
- гость -

не вытянули коттеджники объемы у сети))
думать надо было головой, а не пятой точкой

0  0
13.02.2018 11:11
- гость -

истинно говорю вам - быть этому городу пусту

0  0
13.02.2018 11:14
- гость -

никому не нужен этот магазин на выселках, так и стоит полупустой уже 2-й год


сам ты выселки. там жилые массивы практически вплотную достроили. а живет там больше людей чем в ваших типа не выселках

0  0
13.02.2018 11:15
- гость -

магнит они напрасно выгнали. нормальный магазин был

0  0
13.02.2018 11:16
- гость -

закупаться на месяц или на неделю проще в других сетях. там дешевле


в каких сетях? одна мария ра практически осталась

0  0
13.02.2018 11:18
- гость -

смишные вы живут в монголии про сети какие-то рассуждают. при капитализме вам только юрта поможет и то не всякому достанется

0  0
13.02.2018 11:20
- гость -

Когда этот унылый ТЦ начнут разбирать?

0  0
13.02.2018 11:21
- гость -

13.02.2018 11:16
- гость -
лента, ашан, прости-господи метро

0  0
13.02.2018 11:26
- гость -

А Акимфий предупреждал...

0  0
13.02.2018 11:28
- гость -

13.02.2018 11:14
- гость -
стройте дальше, до Павловска еще много места.

0  0
13.02.2018 11:30
- гость -

Забавно не то, что холидей съезжает, а то, что они вообще туда заехали.
Здравый смысл у новосибирцев отсутствует.
Федеральная сеть с кучей магазинов в России съехала. Даже федеральная сеть, которая может себе позволить демпинг даже не за счет прибыльных магазинов, а за счет перераспределения денег между регионами - съехала, а новосибирцы такие, типа, мы самые умные, у нас тоже есть несколько магазинов, мы вытянем!!! Такое ощущение, что для сегодняшнего бизнеса понятие "просчитать заранее" вообще неведомо...
Всё закончится кк всегда...
После некоторого периода без арендаторов, владельцы станут более сговорчивей, и, сделав "одолжение", туда заедет Ракшин.
Молодец, Федорович. Использует федеральные сети, чтобы "прикормить" поток покупателей к торговой точке, а потом без труда занимает ее.

0  0
13.02.2018 11:42
- гость -

13.02.2018 11:30
- гость -
еще больше здравый смысл отсутствует у пятерочки, которая арендовала всю не рентабельную недвижку в городе под магазины, а сейчас сидит и ждет клиентов, которых и не предвидится даже - во всех магазинах никого

0  0
13.02.2018 11:58
- гость -

ждет клиентов, которых и не предвидится даже - во всех магазинах никого


вот странно, в марии-ра ажиотаж был в субботу, народ с полными колясками стоял. в ярче тоже всегда очень много людей. что ж не задалось то

0  0
13.02.2018 12:20
QQQ

так палату Магнит купил, вот и закрылись)))

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
13:14
Жители Алтайского края смогут задать вопрос главному полицейскому 0
13:05
Богатейший россиянин смог бы содержать Россию лишь две недели 1
12:48
Влетевшая на своем RAV4 в колодец кемеровчанка отсудила 110 тысяч рублей 1
12:34
Президент Путин провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом 0
12:26
"Салютам Алтая" не дали "зажечь" весной на Крымском митинге в Барнауле 0
12:14
Были бы деньги: что Алтай может предложить в сфере туризма 3
12:06
Карлин выразил соболезнования губернатору Оренбуржья после крушения Ан-148 2
11:51
США заявили о готовности помочь России в расследовании крушения Ан-148 33
11:34
Дикий кабан напугал родителей учеников одной из школ в Гонконге 0
11:21
Пытавшийся вырваться из окружения силовиков наркоделец получил 10 лет 2
11:13
Алтайские власти заявили о росте жалоб от дольщиков по итогам 2017 года 0
11:04
Жителя Новоалтайска задержали за кражу ноутбука из собственного дома 0
11:00
Из Парижа с любовью: АлтГТУ приглашает на французский Валентинов день 4
10:50
50 тысяч за отнятую жизнь: барнаульский "стрелок из ТТ" готов к компенсации 23
10:33
Выплаты по уходу за детьми-инвалидами могут повысить в России 15
10:22
"Палата" в барнаульском ТРЦ "Арена" разобрала витрины 17
10:13
Актера Дмитрия Соловьева похоронят 14 февраля на Троекуровском кладбище 0
10:06
Исследование показало, что россияне стали меньше тратить в магазинах 25
10:00
Пожалуй, самая русская Масленица пройдет в барнаульском Парке спорта 3
09:50
Стены тряслись, стоял жуткий гул: в бийской многоэтажке обвалилась плита 2
09:32
Водитель ВАЗа в центре Барнаула сбил шедшего на "красный" пешехода 18
09:30
Как выбрать правильный торт 36
09:27
Алтайские пограничники задержали иностранца, разыскиваемого за убийство 0
09:16
Рособрнадзор отобрал лицензии у двух московских вузов 0
09:05
Около 1,4 тыс. фрагментов тел погибших обнаружено на месте крушения Ан-148 5
09:00
Облепиховый чай от "Алтайского букета" покорил Москву на "ПродЭкспо-2018" 0
08:50
Почти час тушили частный дом в Барнауле 1
08:36
Утро 13 февраля в Барнауле началось с серьезных пробок 1
08:30
В 2017 году Альфа-Банк в Алтайском крае значительно улучшил свои позиции 0
08:21
Масленица в разгаре: как и когда можно выиграть "блинные наборы" 0
08:13
Вид сверху лучше: победители конкурса аэрофотографии 0
08:04
Фестиваль алтайских продуктов пройдет на Масленице в Новотырышкино 0
08:00
Паяльник, жизнь и океан: жители Алтая рассказали о подарках на 14 февраля 0
07:50
Маленькие хитрости при выпечке блинов 25
07:42
6,6 млрд рублей вложили в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" за все годы работы 0
07:34
Очередная "деревянная" медаль РФ: олимпийский дневник Amic.ru за 13 февраля 6
07:22
Самое главное о кандидатах в президенты на выборах 2018 года: инфографика 30
07:14
Здание "Музея автоугона" выставили на продажу в Барнауле за 25 млн рублей 4
07:03
Подцензурный кандидат от КПРФ: как прошел визит Павла Грудинина в Барнаул 97
06:53
Ежедневник: чем запомнилось 13 февраля 0
06:41
Какие услуги по ОМС можно получить в частной клинике 4
06:32
Город ЧМ-2018 по футболу: что посмотреть и куда сходить в Ростове-на-Дону 1
06:23
Самые безумные и смешные подарки на День святого Валентина 4
06:14
Легкий мороз и гололед обещают в Алтайском крае 13 февраля 0
06:01
10 причин ненавидеть День святого Валентина и как пережить это безумие 14
05:11
Муниципальным депутатам разрешат не появляться даже на голосованиях 1
04:28
Алтайский край оказался в середине рейтинга по уровню открытости бюджета 1
03:48
Алтайский край стал третьим в экологическом рейтинге субъектов за 2017 год 0
02:51
Украина намерена бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России 4
01:03
Онищенко выступил против "замораживания" стоимости водки 1
00:38
Ученые из России разработали лазер против вирусных заболеваний 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.