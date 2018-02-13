Фото: skyscrapercity.com
Витрины продуктового гипермаркета "Палата", работающего в барнаульском ТРЦ "Арена" с конца 2016 года, разобрали.
Фотографии, на которых зафиксирован сей факт, опубликованы на форуме skyscrapercity.com.
С какой целью был проведен разбор конструкций, пока официально не сообщается.
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Напомним, что "Палата" заехала на площади "Арены" в конце 2016 года, сменив здесь другого арендатора в лице сети "Магнит".
Комментарии
так у них цены были бы пониже может и не пришлось бы съезжать, с их скидочными картами, цены всё равно выше чем во многих других магазинах без карт. а если карту забыл взять, то цены вообще неадекватные.
никому не нужен этот магазин на выселках, так и стоит полупустой уже 2-й год
ну это ж логично. кто поедет за город за пакетом молока? а закупаться на месяц или на неделю проще в других сетях. там дешевле
не вытянули коттеджники объемы у сети))
думать надо было головой, а не пятой точкой
истинно говорю вам - быть этому городу пусту
никому не нужен этот магазин на выселках, так и стоит полупустой уже 2-й год
сам ты выселки. там жилые массивы практически вплотную достроили. а живет там больше людей чем в ваших типа не выселках
магнит они напрасно выгнали. нормальный магазин был
закупаться на месяц или на неделю проще в других сетях. там дешевле
в каких сетях? одна мария ра практически осталась
смишные вы живут в монголии про сети какие-то рассуждают. при капитализме вам только юрта поможет и то не всякому достанется
Когда этот унылый ТЦ начнут разбирать?
13.02.2018 11:16
- гость -
лента, ашан, прости-господи метро
А Акимфий предупреждал...
13.02.2018 11:14
- гость -
стройте дальше, до Павловска еще много места.
Забавно не то, что холидей съезжает, а то, что они вообще туда заехали.
Здравый смысл у новосибирцев отсутствует.
Федеральная сеть с кучей магазинов в России съехала. Даже федеральная сеть, которая может себе позволить демпинг даже не за счет прибыльных магазинов, а за счет перераспределения денег между регионами - съехала, а новосибирцы такие, типа, мы самые умные, у нас тоже есть несколько магазинов, мы вытянем!!! Такое ощущение, что для сегодняшнего бизнеса понятие "просчитать заранее" вообще неведомо...
Всё закончится кк всегда...
После некоторого периода без арендаторов, владельцы станут более сговорчивей, и, сделав "одолжение", туда заедет Ракшин.
Молодец, Федорович. Использует федеральные сети, чтобы "прикормить" поток покупателей к торговой точке, а потом без труда занимает ее.
13.02.2018 11:30
- гость -
еще больше здравый смысл отсутствует у пятерочки, которая арендовала всю не рентабельную недвижку в городе под магазины, а сейчас сидит и ждет клиентов, которых и не предвидится даже - во всех магазинах никого
ждет клиентов, которых и не предвидится даже - во всех магазинах никого
вот странно, в марии-ра ажиотаж был в субботу, народ с полными колясками стоял. в ярче тоже всегда очень много людей. что ж не задалось то
так палату Магнит купил, вот и закрылись)))