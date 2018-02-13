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Государственная инспекция края подвела итоги осуществления в 2017 году приоритетных видов регионального государственного надзора. Как сообщил на заседании заместитель председателя правительства Алтайского края Сергей Локтев, в прошлом году выросло число жалоб от дольщиков.

Говоря о состоянии долевого строительства в крае, Локтев отметил, что в 2017 году поток жалоб по сравнению с предыдущими годами вырос в несколько раз, а застройщики просрочили обязательства более чем по 2900 договорам.

"В 2017 году имела место просрочка обязательств застройщиков перед гражданами от нескольких месяцев до нескольких лет более чем по 2900 договорам. Поток жалоб по сравнению с предыдущими годами вырос в несколько раз. Это опасный сигнал. Проблемы в строительной отрасли не должны отражаться на рядовых гражданах. Важно своевременно вскрыть проблемы до наступления сроков передачи квартир, в необходимых случаях принять весь комплекс мер для их решения с привлечением Минстройтранса, муниципалитетов, специализированных организаций", — сказал Локтев.

Зампредседателя правительства региона также поставил перед службами регионального надзорного органа ряд задач, которые необходимо реализовать в 2018 году. Это обеспечение контроля соблюдения требований проектной документации и высоких стандартов качества строительства при осуществлении государственного строительного надзора, внедрение в надзорную деятельность службы государственного жилищного надзора плановой составляющей.

"Чтобы реакция жилнадзора вызывалась не жалобами граждан на допущенные нарушения, а носила профилактический характер в рамках плановых мероприятий", — подчеркнул первый заместитель председателя регионального правительства.

Оценивая результаты деятельности службы регионального надзора в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций в 2017 году, Сергей Локтев указал на необходимость более глубокой проработки возложенных на службу полномочий и расширения круга курируемых вопросов. В частности, он попросил специалистов службы подключиться к вопросам прохождения отопительного сезона, паводка, уделить внимание тем муниципалитетам, на территории которых имели место чрезвычайные ситуации.