Дикий кабан проник на территорию одной из школ в Гонконге и напугал родителей учеников, которые пришли за своими детьми. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на издание Mirror.
Видео было опубликовано на видеохостинге YouTube. Судя по кадрам, животное увлеченно копалось в мусорном контейнере и не обращало внимания ни на людей, ни на своих сородичей. Пол дикой свиньи неизвестен. Однако автор материала утверждает, что размеры животного указывают на то, что это самец.
Скорее всего, кабан пришел на территорию школы из-за голода. В поисках пищи эти животные нередко приходят к человеческому жилью.
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