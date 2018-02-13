Фото: УФСБ по Алтайскому краю
Сбытчик гашиша в Алтайском крае приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в региональном управлении ФСБ России.
Мужчину признали виновным в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Злоумышленник был задержан в июле 2016 года сотрудниками ФСБ при продаже почти килограмма гашиша в поселке Катунь Алтайского района. Наркотики, тщательно упакованные в полиэтиленовый пакет, находились под передним сиденьем автомобиля обвиняемого. На этой сделке мужчина хотел заработать 250 тысяч рублей.
"После непродолжительного поиска потенциального покупателя, договорившись с ним о месте встречи, гражданин прибыл туда на личном автомобиле, в котором и состоялась сделка по продаже трех свертков с наркотиком. После этого мужчина попытался скрыться с места преступления, так как обнаружил, что его окружило несколько машин. После неудачной попытки сбежать он был задержан", — уточняют в Федеральной службе безопасности.
Во время дачи показаний он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
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