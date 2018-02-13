Очередное судебное заседание по делу барнаульца Александра Никифорова, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности своей знакомой Наталье Лапшиной, прошло в Центральном районном суде 13 февраля. Судья Валентин Полуянов в последний раз дал отсрочку потерпевшей стороне для того, чтобы собрать дополнительные доказательства.
Адвокат потерпевших Сергей Дорожкин заявил ходатайство, которое было удовлетворено судьей. Впрочем, Валентин Полуянов дал понять, что в следующий раз никаких поблажек уже не будет и стороны перейдут к прениям, вероятно, тогда же будет предоставлено последнее слово обвиняемому.
Известно, что родственники погибшего педагога отправили несколько запросов в Следственный комитет. Речь идет о тех фактах, которые ранее вызывали возмущение близких Натальи Лапшиной, но в силу неполного расследования по этому делу оказались неучтенными. Это возможная кража личных вещей погибшей, включая сотовые телефоны, а также денег с банковских карт. Кроме того, родственников смущал факт незаконного хранения оружия Никифоровым.
Если эти версии Следкомом не подтвердятся, то близкие Натальи Лапшиной согласятся с той квалификацией, которая была предложена следствием ранее — причинение смерти по неосторожности.
Адвокат Александра Никифорова Эдуард Бауэр заявил, что его подопечный готов частично загладить моральный вред и выплатить наличными определенную сумму. По данным ИА "Амител" , речь идет о 50 тысячах рублей — это якобы все, чем располагает обвиняемый на сегодняшний день. Между тем узнать мнение родственников Натальи Лапшиной, готовы ли они принять эту "компенсацию", не удалось — сегодня в зале суда их интересы представлял адвокат, который не стал брать на себя смелость решать данный вопрос за своих клиентов.
Напомним, по версии подсудимого (с которым Наталья Лапшина ранее познакомилась в интернете), во время прогулки по весеннему лесу молодые люди стреляли по деревьям. В один из моментов женщина, которая находилась на небольшой возвышенности, поскользнулась и оказалась на линии выстрела, когда Никифоров целился по деревьям из пистолета ТТ.
К слову, повторная комплексная судмедэкспертиза подтвердила первоначальные выводы — роковой выстрел мог быть сделан по неосторожности. Вновь, как и в более раннем заключении, специалисты указали, что пуля была выпущена с расстояния не более чем 1,5-2 м.
В результате Наталья Лапшина получила огнестрельное проникающее ранение груди, с повреждением правового легкого, от которого скончалась на месте. Никифоров покинул место преступления, взяв личные вещи Лапшиной — сумочку, телефоны, банковские карты. На другой день он вернулся и забросал тело ветками.
Наказание, которое грозит Александру Никифорову по ч. 1 ст. 109 УК РФ, — исправительные работы, либо ограничение свободы, либо принудительные работы, либо лишение свободы — все на срок до двух лет. При этом ранее Никифоров уже провел 6,5 месяцев в СИЗО, откуда был выпущен в октябре 2017 года. Более того, попытка частично загладить свою вину в виде денежной компенсации также, по всей видимости, будет учтена судом при оглашении приговора.
Следующее заседание, которое станет определяющим во всем процессе, пройдет 26 февраля.
Комментарии
Такая ситуация стала возможна только при нынешней власти! Купить сейчас можно всех,дело только в ценнике!Раньше этот ублюдок присел бы лет на 15....А сейчас еще и издевается над поиерпевшими(((
а чё так мало?
И чей же всётаки этот писталетик-то был?
13.02.2018 10:54
- гость -
дак не зря-же ходит выражение - ты можешь купить закона столько на сколько у тебя хватит денег.
Чистой воды 105, к стенке его.
ПО моему, уже общественность, а не родственники, должна потребовать от следствия внятного ответа - откуда у обвиняемого пистоль? Чей пистоль? И почему за незаконное хранение оружия ему ничего не будет (тем более, что из этого оружия было совершено убийство!) Иначе любой отморозок будет считать себя вправе палить направо-налево, а потом заявлять, что пистоль, дескать, на помойке нашел - и взятки гладки!
13.02.2018 11:09
- гость -
как ранее кто-то писал в этой теме этот отморозок особенный как и настоящий хозяин пистолета потому так всё и происходит.
Циничная тварь
Хорошая собака дороже стоит.
Бессовестный мир. бессовестные люди. Даже писать ничего не хочется. Ну ... "по неосторожности" а чего на место скорую,полицию не вызвал ? Чего пожитки её сгреб и сбежал ? чего вернулся и забросал ветками труп ? и по списку далее... Какое объяснение дно этим обстоятельствам нашими правохранителями ,блюстителями?
13.02.2018 11:17
- гость - Он то понятно ...ТВАРЬ. А вот циничные наши правохранители ЭТО ТОЧНО
Один звонок с прямой линии ГАРАНТА и ..... все волшебным образом изменится. Никифорова законопатят туда ,где Макар телят не пас.
Это как же надо блюсти тайну, что бы до сих пор не просочилось чей ??? это ТТ .
а где в деле ст. ст. 162, 105 УК РФ
13.02.2018 11:28
- гость -
какой нафиг по неосторожности. как вообще можно направлять оружие в ту сторону где человек находиться?
ранение легкого не приводит к смерти! она еще часов 10-12 была жива. это убийство с особой жестокостью.
Сдается мне джентльмены, что творящееся ныне якобы правосудие приведет к суду Линча.
ТТ с большой скоростью пули только протыкает тело(и бронежилет), как шило. поэтому ментам дают макар- он обладает останавливающим действием типа удара боксера и причиняет большие повреждения.
13.02.2018 12:09
- гость - Тактико-технические характеристики того или иного вооружения в данном , конкретном случае принципиально не важны. Важна правовая оценка и конечная квалификация содеянного и в итоге мера наказания.
"Закон что дышло: как повернешь - так и вышло!" (с)
Осенью 2017 года находил пустой женский кошелёк в пригородном лесу. Сейчас подумал - не по этому ли делу был вещдок? Могу дать показания
За потерю кормильца у стариков и детей, совести на 50 тыс хватило?
мож не брать 50 , а пусть свою жизнь отдаст, ну или хотябы руку ...
Судья Валентин Полуянов в последний раз дал отсрочку потерпевшей стороне для того, чтобы собрать дополнительные доказательства.
Может, сократить следователей и оперов? А что, пусть потерпевшие сами доказывают, что их убили.
Этот убийца мразь ещё та, а судья Полуянов-кто?
чего залаяли?
сумма в 50 рублей озвучена убийцей, типа у него больше нет.
он мог и червонец назвать - смысл его бредовые предложения обсуждать?
происхождение ствола и якобы кража денег с карты - должны быть прояснены СК, иначе это повод обжаловать результаты следствия и суда.