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50 тысяч за отнятую жизнь: барнаульский "стрелок из ТТ" готов к компенсации

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Александр Никифоров, не дожидаясь приговора, намерен заплатить близким погибшей от его рук Натальи Лапшиной 50 тысяч рублей

Фото: vdvsn.ru

Очередное судебное заседание по делу барнаульца Александра Никифорова, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности своей знакомой Наталье Лапшиной, прошло в Центральном районном суде 13 февраля. Судья Валентин Полуянов в последний раз дал отсрочку потерпевшей стороне для того, чтобы собрать дополнительные доказательства.

Адвокат потерпевших Сергей Дорожкин заявил ходатайство, которое было удовлетворено судьей. Впрочем, Валентин Полуянов дал понять, что в следующий раз никаких поблажек уже не будет и стороны перейдут к прениям, вероятно, тогда же будет предоставлено последнее слово обвиняемому.

Известно, что родственники погибшего педагога отправили несколько запросов в Следственный комитет. Речь идет о тех фактах, которые ранее вызывали возмущение близких Натальи Лапшиной, но в силу неполного расследования по этому делу оказались неучтенными. Это возможная кража личных вещей погибшей, включая сотовые телефоны, а также денег с банковских карт. Кроме того, родственников смущал факт незаконного хранения оружия Никифоровым.

Если эти версии Следкомом не подтвердятся, то близкие Натальи Лапшиной согласятся с той квалификацией, которая была предложена следствием ранее — причинение смерти по неосторожности.

Адвокат Александра Никифорова Эдуард Бауэр заявил, что его подопечный готов частично загладить моральный вред и выплатить наличными определенную сумму. По данным ИА "Амител" , речь идет о 50 тысячах рублей — это якобы все, чем располагает обвиняемый на сегодняшний день. Между тем узнать мнение родственников Натальи Лапшиной, готовы ли они принять эту "компенсацию", не удалось — сегодня в зале суда их интересы представлял адвокат, который не стал брать на себя смелость решать данный вопрос за своих клиентов.

Напомним, по версии подсудимого (с которым Наталья Лапшина ранее познакомилась в интернете), во время прогулки по весеннему лесу молодые люди стреляли по деревьям. В один из моментов женщина, которая находилась на небольшой возвышенности, поскользнулась и оказалась на линии выстрела, когда Никифоров целился по деревьям из пистолета ТТ.

К слову, повторная комплексная судмедэкспертиза подтвердила первоначальные выводы — роковой выстрел мог быть сделан по неосторожности. Вновь, как и в более раннем заключении, специалисты указали, что пуля была выпущена с расстояния не более чем 1,5-2 м.

В результате Наталья Лапшина получила огнестрельное проникающее ранение груди, с повреждением правового легкого, от которого скончалась на месте. Никифоров покинул место преступления, взяв личные вещи Лапшиной — сумочку, телефоны, банковские карты. На другой день он вернулся и забросал тело ветками.

Наказание, которое грозит Александру Никифорову по ч. 1 ст. 109 УК РФ, — исправительные работы, либо ограничение свободы, либо принудительные работы, либо лишение свободы — все на срок до двух лет. При этом ранее Никифоров уже провел 6,5 месяцев в СИЗО, откуда был выпущен в октябре 2017 года. Более того, попытка частично загладить свою вину в виде денежной компенсации также, по всей видимости, будет учтена судом при оглашении приговора.

Следующее заседание, которое станет определяющим во всем процессе, пройдет 26 февраля.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

13.02.2018 10:54
- гость -

Такая ситуация стала возможна только при нынешней власти! Купить сейчас можно всех,дело только в ценнике!Раньше этот ублюдок присел бы лет на 15....А сейчас еще и издевается над поиерпевшими(((

0  0
13.02.2018 10:55
месный

а чё так мало?
И чей же всётаки этот писталетик-то был?

0  0
13.02.2018 10:56
месный

13.02.2018 10:54
- гость -

дак не зря-же ходит выражение - ты можешь купить закона столько на сколько у тебя хватит денег.

0  0
13.02.2018 10:56
- гость -

Чистой воды 105, к стенке его.

0  0
13.02.2018 11:09
- гость -

ПО моему, уже общественность, а не родственники, должна потребовать от следствия внятного ответа - откуда у обвиняемого пистоль? Чей пистоль? И почему за незаконное хранение оружия ему ничего не будет (тем более, что из этого оружия было совершено убийство!) Иначе любой отморозок будет считать себя вправе палить направо-налево, а потом заявлять, что пистоль, дескать, на помойке нашел - и взятки гладки!

0  0
13.02.2018 11:12
месный

13.02.2018 11:09
- гость -


как ранее кто-то писал в этой теме этот отморозок особенный как и настоящий хозяин пистолета потому так всё и происходит.

0  0
13.02.2018 11:17
- гость -

Циничная тварь

0  0
13.02.2018 11:26
- гость -

Хорошая собака дороже стоит.

0  0
13.02.2018 11:28
- гость -

Бессовестный мир. бессовестные люди. Даже писать ничего не хочется. Ну ... "по неосторожности" а чего на место скорую,полицию не вызвал ? Чего пожитки её сгреб и сбежал ? чего вернулся и забросал ветками труп ? и по списку далее... Какое объяснение дно этим обстоятельствам нашими правохранителями ,блюстителями?

0  0
13.02.2018 11:29
- гость -

13.02.2018 11:17
- гость - Он то понятно ...ТВАРЬ. А вот циничные наши правохранители ЭТО ТОЧНО

0  0
13.02.2018 11:34
- гость -

Один звонок с прямой линии ГАРАНТА и ..... все волшебным образом изменится. Никифорова законопатят туда ,где Макар телят не пас.

0  0
13.02.2018 11:37
- гость -

Это как же надо блюсти тайну, что бы до сих пор не просочилось чей ??? это ТТ .

0  0
13.02.2018 11:46
инквизитор

а где в деле ст. ст. 162, 105 УК РФ

0  0
13.02.2018 11:52
месный

13.02.2018 11:28
- гость -

какой нафиг по неосторожности. как вообще можно направлять оружие в ту сторону где человек находиться?

0  0
13.02.2018 11:54
- гость -

ранение легкого не приводит к смерти! она еще часов 10-12 была жива. это убийство с особой жестокостью.

0  0
13.02.2018 12:04
- гость -

Сдается мне джентльмены, что творящееся ныне якобы правосудие приведет к суду Линча.

0  0
13.02.2018 12:09
- гость -

ТТ с большой скоростью пули только протыкает тело(и бронежилет), как шило. поэтому ментам дают макар- он обладает останавливающим действием типа удара боксера и причиняет большие повреждения.

0  0
13.02.2018 12:32
- гость -

13.02.2018 12:09
- гость - Тактико-технические характеристики того или иного вооружения в данном , конкретном случае принципиально не важны. Важна правовая оценка и конечная квалификация содеянного и в итоге мера наказания.

0  0
13.02.2018 12:36
гость

"Закон что дышло: как повернешь - так и вышло!" (с)

0  0
13.02.2018 12:37
- гость -

Осенью 2017 года находил пустой женский кошелёк в пригородном лесу. Сейчас подумал - не по этому ли делу был вещдок? Могу дать показания

0  0
13.02.2018 12:38
- гость -

За потерю кормильца у стариков и детей, совести на 50 тыс хватило?
мож не брать 50 , а пусть свою жизнь отдаст, ну или хотябы руку ...

0  0
13.02.2018 13:01
- гость -

Судья Валентин Полуянов в последний раз дал отсрочку потерпевшей стороне для того, чтобы собрать дополнительные доказательства.

Может, сократить следователей и оперов? А что, пусть потерпевшие сами доказывают, что их убили.

Этот убийца мразь ещё та, а судья Полуянов-кто?

0  0
13.02.2018 13:11
Геноцид Эклеров

чего залаяли?
сумма в 50 рублей озвучена убийцей, типа у него больше нет.
он мог и червонец назвать - смысл его бредовые предложения обсуждать?

происхождение ствола и якобы кража денег с карты - должны быть прояснены СК, иначе это повод обжаловать результаты следствия и суда.

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