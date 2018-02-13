Очередное судебное заседание по делу барнаульца Александра Никифорова, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности своей знакомой Наталье Лапшиной, прошло в Центральном районном суде 13 февраля. Судья Валентин Полуянов в последний раз дал отсрочку потерпевшей стороне для того, чтобы собрать дополнительные доказательства.

Адвокат потерпевших Сергей Дорожкин заявил ходатайство, которое было удовлетворено судьей. Впрочем, Валентин Полуянов дал понять, что в следующий раз никаких поблажек уже не будет и стороны перейдут к прениям, вероятно, тогда же будет предоставлено последнее слово обвиняемому.

Известно, что родственники погибшего педагога отправили несколько запросов в Следственный комитет. Речь идет о тех фактах, которые ранее вызывали возмущение близких Натальи Лапшиной, но в силу неполного расследования по этому делу оказались неучтенными. Это возможная кража личных вещей погибшей, включая сотовые телефоны, а также денег с банковских карт. Кроме того, родственников смущал факт незаконного хранения оружия Никифоровым.

Если эти версии Следкомом не подтвердятся, то близкие Натальи Лапшиной согласятся с той квалификацией, которая была предложена следствием ранее — причинение смерти по неосторожности.

Адвокат Александра Никифорова Эдуард Бауэр заявил, что его подопечный готов частично загладить моральный вред и выплатить наличными определенную сумму. По данным ИА "Амител" , речь идет о 50 тысячах рублей — это якобы все, чем располагает обвиняемый на сегодняшний день. Между тем узнать мнение родственников Натальи Лапшиной, готовы ли они принять эту "компенсацию", не удалось — сегодня в зале суда их интересы представлял адвокат, который не стал брать на себя смелость решать данный вопрос за своих клиентов.

Напомним, по версии подсудимого (с которым Наталья Лапшина ранее познакомилась в интернете), во время прогулки по весеннему лесу молодые люди стреляли по деревьям. В один из моментов женщина, которая находилась на небольшой возвышенности, поскользнулась и оказалась на линии выстрела, когда Никифоров целился по деревьям из пистолета ТТ.

К слову, повторная комплексная судмедэкспертиза подтвердила первоначальные выводы — роковой выстрел мог быть сделан по неосторожности. Вновь, как и в более раннем заключении, специалисты указали, что пуля была выпущена с расстояния не более чем 1,5-2 м.

В результате Наталья Лапшина получила огнестрельное проникающее ранение груди, с повреждением правового легкого, от которого скончалась на месте. Никифоров покинул место преступления, взяв личные вещи Лапшиной — сумочку, телефоны, банковские карты. На другой день он вернулся и забросал тело ветками.

Наказание, которое грозит Александру Никифорову по ч. 1 ст. 109 УК РФ, — исправительные работы, либо ограничение свободы, либо принудительные работы, либо лишение свободы — все на срок до двух лет. При этом ранее Никифоров уже провел 6,5 месяцев в СИЗО, откуда был выпущен в октябре 2017 года. Более того, попытка частично загладить свою вину в виде денежной компенсации также, по всей видимости, будет учтена судом при оглашении приговора.

Следующее заседание, которое станет определяющим во всем процессе, пройдет 26 февраля.