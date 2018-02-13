Губернатор Алтайского края Александр Карлин отправил телеграмму с соболезнованиями главе Оренбургской области Юрию Бергу и жителям региона в связи с авиакатастрофой, произошедшей в Подмосковье. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.
"От имени жителей Алтайского края выражаю Вам и Вашим землякам искренние соболезнования в связи с трагедией, которая в считанные минуты унесла десятки жизней. Шок, боль, тяжесть потери — эти чувства переживает сейчас каждый россиянин, ведь сила человеческого сострадания не зависит от расстояний и границ. В эти страшные дни мы разделяем горе с родственниками погибших, горячо желаем им сил и мужества", — отметил глава Алтайского края.
Также Александр Карлин выразил уверенность в том, что "обстоятельства произошедшего будут подвергнуты самому тщательному и детальному анализу".
Также глава региона подчеркнул, что скорбит вместе с жителями Оренбургской области.
Напомним, пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" потерпел крушение 11 февраля. Воздушное судно направлялось из Москвы в Орск. Самолет рухнул через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находился 71 человек. Все они погибли.
Комментарии
Вчера ещё надо было соболезновать.
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