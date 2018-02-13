Фото: dp.ru
Соединенные Штаты Америки готовы помочь властям России в расследовании крушения самолета Ан-148 в Московской области.
Как передает ТАСС, об этом в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
"Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь российским властям в расследовании", — сообщила пресс-служба Белого дома.
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Напомним, крушение самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области произошло 11 февраля. Самолет "Саратовских авиалиний" направлялся из московского Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. Никто не выжил.
Обломки авиасудна найдены в районе деревни Степановское. По факту трагедии возбуждено и расследуется уголовное дело.
Комментарии
Интересно- КАК????
13.02.2018 11:53
- гость -
Им в каждую жопу нужно свой нос сунуть.
Куда ж блин без них то
АВТОР
Conflict Intelligence Team
Расследования военных конфликтов
Стали известны первые имена бойцов «ЧВК Вагнера», погибших от американского авиаудара
В соцсетях появились первые сообщения от родственников и сослуживцев россиян, погибших в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля. Именно на эту дату, согласно официальному сообщению антииигиловской коалиции во главе с США, приходится столкновение в долине реки Евфрат. В ходе боя от ударов коалиции погибло не менее 100 проасадовских бойцов, которые, согласно сообщению, наступали на штаб «Сирийских демократических сил» — партнёров коалиции в борьбе с ИГ*. Как сообщают разные источники, среди погибших были члены российского формирования «ЧВК Вагнера».
Анонимные интернет-исследователи сообщили о гибели Алексея Ладыгина из Рязани, а также Станислава Матвеева и Игоря Косотурова из города Асбеста Свердловской области. В отношении Ладыгина и Косотурова имеется информация, что они ранее воевали на Донбассе.
Кроме того, нам удалось обнаружить сообщение «Балтийского отдельного казачьего округа» о гибели в Сирии сотника Владимира Логинова. Судя по его профилю в ВК, Логинов, как и попавший в плен к боевикам ИГ Роман Заболотний (Заболотный), до службы в «ЧВК Вагнера» был активным участником казачьего движения.
Вряд ли возможно установить общее количество погибших от американских ударов «вагнеровцев», однако сам факт их гибели уже не может вызывать сомнений. Обращает на себя внимание то, что посты о их гибели появились необычно быстро — обычно родственники и сослуживцы узнают о гибели бойцов ЧВК только спустя несколько недель или даже месяцев.
Российское Минобороны в этот раз вновь открестилось от погибших, заявив, что российских военнослужащих в районе инцидента не было, а «местные ополченцы» действовали без согласования с российским командованием.
В этой истории самое интересное, так это реакция Министра Обороны США Джеймса Меттиса.
На вопрос - "Вы подтверждаете, что впервые за многие десятилетия произошло прямое боестолкновение США и России со множеством
клоуны из СШП решили что всесильны?
13.02.2018 12:30
- гость -
уже опровержение было что фэйк пощел от Гиркина, где он пишет что предполает что дело было так
если же это правда, то таким милым образом, СШП нивилировали не только победы нашего спорта, но и предположительно победы в Сирии.
13.02.2018 12:33
- гость -
А как было? Поделитесь истиной.
13.02.2018 12:33
- гость -
радиоперехват в сети есть, где вагнеровцы гутарят о сотнях убитых и камазах с трупами.
Помочь предлагают потому, что для них падение пассажирского ероплана - национальная трагедия. Редко оне там падают. Ну вот и думает Трамп, что мы тоже в очереди к психологу стоим.
А нам-то эти самолёты - тьфу и растереть, у нас их ишшо много!
13.02.2018 12:40
- гость -
радиоперехват в сети есть
хохловбросы это
Ага, у нас каак правительственную комиссию создадут, каак она начнёт работать, болтаясь под ногами тех кто клочки погибших собирает, кааак сделают выводы... так ждите следующей трагедии.
13.02.2018 12:40
- гость -
слышал этот радиоперехват. там речь не о камазах шла, а о бронепоезде. двадцать товарных вагонов битком набиты.
первое боестолкновение США с Россией в ночь с 7 на 8 февраля завершилось для ЧВК в Сирийской Республике катастрофическим и молниеносным разгромом. Массированная оборонительная атака со стороны американских стелс-истребителей, вертолетов, боевых дронов и артиллерии в течение нескольких минут привела к полной ликвидации бронеколонны ЧВК "Вагнер", пытавшейся поддержать наступление асадитов на нефтяные поля в Сирии, которые удерживают союзники США.
Newsader собрал значительное количество информации из открытых источников — СМИ, соцсетей и прочих ресурсов, — где сообщаются подробности крупного боя американских военнослужащих против российского подразделения, обернувшегося для россиян, вероятно, самыми серьезными потерями личного состава за всю сирийскую кампанию, которую проводит Россия с сентября 2015 года. Сведения основываются в том числе на аудиопереговорах российских наемников.
Российские наемники из частной военной компании Вагнера оказались в числе боевиков, ликвидированных американскими ВВС 7 февраля при попытке отбить у союзников США нефтяные поля. Об этом сообщают телеканал CBS со ссылкой на чиновника Минобороны США, а также многочисленные российские источники.
Предварительно можно говорить о первом в Сирии эпизоде гибели российских солдат от ударов американских сил. Число погибших россиян оценивается свыше 200 человек. При этом такая информация, вероятно, опровергает заявление Москвы о том, что она не участвовала в этой операции сторонников режима Башара Асада.
13.02.2018 12:46
- гость -
Ну так все-таки? Как все было на самом деле?
хохловбросы это ===== ну подделай за сутки десятки панических сообщений с реальными позывными и голосами. а я посмеюсь
13.02.2018 12:40
- гость -
радиоперехваты)
бгг)
там Гиркин уже о 6 сотнях трупов напел)
а всего погибших и раненых не более 100 человек.
и это по оценкам всех сторон боестолкновения.
наши были в курсе, что будет ответный удар.
на наших вышли вначале курды, затем сами пиндосы.
наших войск там не было.
были войска САР, иранская группировка «Бригады Фатимиюн», набранные из афганцев, и ИСИС Хантерс.
В соцсетях появились многочисленные «фотографии» — на самом деле наспех созданные подделки. На одной из них, например, фото разбитой украинской техники под Зеленопольем наложена на марсианский пейзаж, на другой за убитых «вагнеровцев» выдают погибших бойцов «Исламского государства» (группировка запрещена в России).
13.02.2018 12:49
- гость -
факты, .., предоставь)
13.02.2018 12:50
- гость -
как было? как в Чечне двестипьяная дикая дивизия - туда "рембо" на урале, перепоясанные пулеметными лентами. обратно через час тот же урал с трупами.
были войска САР, иранская группировка «Бригады Фатимиюн», набранные из афганцев, и ИСИС Хантерс
так всё-таки шли заводик отжимать?
13.02.2018 12:54
Геноцид Эклеров
а всего погибших и раненых не более 100 человек
---
Так что, ПобедаЪ?
Кстати, 100 - это минимальное количество "200", которое вообще озвучивалось.
Число похороненных сирийцев и прочего сброда типа "ISIS Hunters" до сотни не дотягивает, душ так на 20-30. Интересно, вот эти недостающие - кто бы это мог быть?
наспех созданные подделки часто вижу на первом канале кисельтв. может быть они для дискредитации специально разбавили реальные фото своими подделками?
13.02.2018 12:59
- гость -
нефтяные поля отбивать.
13.02.2018 12:59
- гость -
а к нам это каким боком?
наших там не было. командование нашей группировки подтвердило, что мы никаких атак там не планируем.
что там делала сборная солянка из сирийцев-иранцев-наемников - это их дело.
цифру в 100 погибших и раненных совокупно дали независимые ресурсы: по сведениям Directorate 4, все стороны конфликта оценивают число общих потерь атакующих в 100 человек.
13.02.2018 12:53
- гость -
хохловбросы это ===== ну подделай за сутки десятки панических
дорогуша, вбросы заранее подделывают, как и бомбежку готовят.
частные наемники , которым там кто то платил, возможно и попали под бомбы, только врятли их было 200,
и вообще, чего вы все обрадовались, миньоны Ололёши?
очередной повод позубоскалить?
так в ВК уже одну группу забанили за футболки с изображениями жертв саратовского АН.
а вы, жывотные, видимо и это днище пробить можете...
13.02.2018 13:03
Геноцид Эклеров
нефтяные поля отбивать.
---
Ну, и как поплавали?
а к нам это каким боком?
наших там не было.
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То есть, наемники и кизяки ряженые - это не ваши? Это хорошо.
цифру в 100 погибших и раненных совокупно дали независимые ресурсы
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А вот американцы дают 100 killed
"Очевидно, командование частной военной компании не поставило в известность Хмеймим о своих планах. И когда по спецканалу на российский штаб вышли представители США, у наших офицеров не было необходимой информации, чтобы предотвратить бойню. Однако официально этого никто комментировать не будет. Как не стали бы этого делать и в любой другой стране, имеющей частные армии."
чвкашники договорились с сирийцами и иранцами и пошли "освобождать" нефтяные поля)
13.02.2018 13:04
- гость -
частные наемники , которым там кто то платил, возможно и попали под бомбы, только врятли их было 200,
начались манёвры)) не, ну конечно не 200, так на полшишечки - нищчитается)
13.02.2018 13:09
- гость -
Как не стали бы этого делать и в любой другой стране, имеющей частные армии.
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За 4-х убитых ЧВК-шников американцы зачистили Фаллуджу. Как луковку.
Российское Минобороны признало факт боестолкновения. По данным нашего оборонного ведомства, в этот день один из отрядов народного ополчения проправительственных сил проводил поиск «спящих ячеек» ИГ (запрещенная в России террористическая организация). И подвергся нападению коалиции США: «В результате обстрела получили ранения 25 сирийских ополченцев. Причиной инцидента стали несогласованные с командованием российской оперативной группы действия сирийских ополченцев».
а против кого или чего ополчились проправительственные ополченцы?
Под авиаудар международной антитеррористической коалиции под руководством США попали российские наемники, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне. Наемники оказались в этой точке, так как пытались захватить нефтяное месторождение, указывает CBS.
Речь идет о "Частной военной компании Вагнера", которая контролирует месторождения полезных ископаемых в долине Евфрата, пишет в пятницу, 9 февраля, Conflict Intelligence Team.
13.02.2018 13:07
- гость -
мириканьцы могут и овер миллион киллд давать, а есть смысл им верить?
покуда в УК РФ есть статья соответствующая, они не наши.
насчет поплавали: а чё у тебя такое веселье? ты извращенец?
13.02.2018 13:09
- гость -
журнашлюшки из КП Ростов, канешна же, самые осведомленные о порядке согласования военных операций) бгг)
13.02.2018 13:11
- гость -
предлагайте уж сразу ТЯО)
фсё, отметьте вчерашний день красным цветом в календаре и радуйтесь тому, что нескольких наемников Вагнера замочили в Сирии.
а вас то откуда праздник? вы чего празднуете?
В группе ВК, которая носит название "Проект Партизан Наёмники Выживание Тактика Поход", говорится о том, что информация о разгроме американцами российского подразделения подтвердилась. По данным группы, 7 февраля в район Дейр-эз-Зора было отправлено в бой 253 гражданина России, в том числе 5-я рота ЧВК "Вагнер", а также некие "СПН МО", "артиллеристы" и "танки".
"Из них погибло 217 (данные обновлены)", — сообщает группа, добавляя, что эти сведения не будут разглашены "по телевизору".