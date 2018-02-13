Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой американского государства Дональдом Трампом. Переговоры состоялись вечером в понедельник, 12 февраля, пишет ТАСС.
"Только что у меня состоялся разговор по телефону с президентом Соединенных Штатов господином Трампом. Разумеется, мы говорили и о палестино-израильском урегулировании. Хочу передать от него в ваш адрес самые наилучшие пожелания", — сказал Путин в начале переговоров в Москве с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Также российский президент в разговоре с Аббасом подчеркнул, что ситуация в регионе "сейчас далека от той, которую мы все хотели бы видеть".
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин отменил рабочую поездку в Сочи из-за крушения самолета Ан-148 в Подмосковье.
Комментарии
Про КНДР не говорили?
Путин серьезно заболел, в Кремле паникуют.
Путин продолжает ходить на работу, несмотря на болезнь. Президент подверг риску подцепить простуду главу ФИФА Джанни Инфантино.
Кроме того, продемонстрировал свой кашель и подсевший голос Путин и финалистам конкурса молодых управленцев "Лидеры России".
Отметим, что Путин, который продолжил работать больным, тем самым подвергая риску свое окружение, нарушил собственный запрет. Ровно два года назад, в феврале 2015-го, Путин прошелся по министрам, которые жертвовали здоровьем в угоду работе.
"Больными на работу прошу не ходить никого, это уже кроме шуток", – приказал Путин.
За Вагнера перетерли?
Хорошо, что плодотворное сотрудничество двух супердержав продолжается на межгосударственном уровне телефонных переговоров президентов. ГД, безусловно, поддерживает эти усилия.