15 февраля Барнаульский пивоваренный завод открывает свои двери для представителей научной общественности.
Круглый стол "Наука для крупного и среднего бизнеса" с участием представителей Алтайского государственного университета и Управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям будет посвящён вопросам подготовки профессиональных кадров для предприятий крупного и среднего бизнеса.
В рамках круглого стола участники посетят производственные площадки завода, познакомятся с итогами работы предприятия за сорокалетнюю историю (первая варка напитка состоялась на заводе в ночь с 22 на 23 февраля 1978 года), а также обсудят планы сотрудничества на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" реализует на предприятии социальную стратегию, в рамках которой на протяжении длительного времени ведётся сотрудничество с представителями высших учебных заведений, в том числе в качестве базы для учебных практик и стажировок студентов. Это в особенности актуально для предприятий, которые работают в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, так как, работая и стажируясь непосредственно на производстве, будущий выпускник не только оттачивает навыки, полученные в процессе обучения, но и получает возможность трудоустройства.