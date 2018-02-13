Богатейший гражданин РФ Алексей Мордашов мог бы финансировать расходы России только 14 дней, свидетельствует индекс агентства Bloomberg.
Как пишет "Газета.ру", самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос смог бы содержать Америку лишь пять дней. Дольше всего за счет своего самого богатого гражданина продержался бы Кипр – 441 день.
А вот миллиардер из Китая Джек Ма мог бы справляться с расходами своей страны всего четыре дня. Примерно на столько же хватило бы состояния создателя японского бренда Uniqlo Тадаси Янаи и польского медиамагната Зигмунта Солож-Жака, чтобы содержать жителей своих стран.
Похожее исследование Bloomberg проводит каждый год. Но основной индикатор "индекса Робин Гуда" меняется. Так, в прошлом году расчеты проводились исходя из затрат на ликвидацию экологического ущерба, нанесенного родными государствами миллиардеров.
Комментарии
удивляет пренебрежительность заголовка - "лишь две недели", вы только вдумайтесь- целых 2 недели!!! он может содержать ВСЮ страну, все 140 с лишним млн человек, вы вообще представляете???
"Богатейший россиянин смог бы содержать Россию лишь две недели"
-----
Смог бы, но не имеет такого желания. Всё, что у него есть, он взял у России. Россияне богатые, им не жалко.
Мордашов это тот который бегал а пиндосию и просил, что бы его не всключали в санкционные списки? Типа к вове он не имеет никакого отношения.
- лишь две недели;
- всего 5 дней;
- всего 4 дня;
наш в сравнении продержался бы "целых" две недели, а не "всего".
А что входит в "содержать"? Кормить икрой или вода с хлебом?
Вот если бы он вернулся с бабками в Россию и пошел на сознательное возрождение легкой промышленности, его бы можно было чествовать. А так , какой -то хапуга ограбивший народ России что то там может, фу..
.. а потом бы продал..