Кто не мечтал, хотя бы в детстве, что выйдет замуж или женится на той или иной знаменитости? А между прочим, истории любви между звездами и людьми, далекими от сферы шоу-бизнеса, не редкость. Поэтому в День всех влюбленных мы предлагаем вам немного помечтать и узнать, с кем из знаменитостей у вас могла бы сложиться пара.
Комментарии
чушь.. я знаю что мой мужчина Вин Дизель а не это ваше все это
Почему одни иносранцы? Где мой Толик Белый?
14.02.2018 08:04
- гость - чушь.. я знаю что мой мужчина Вин Дизель а не это ваше все это
А ты сама хоть немного на такой уровень вытягиваешь?
это что за мартышка?
я красивее
Доказывай свою красотищу страшную. А с этой мартышкой он уже более 10 лет вместе и трое ребятишек у них.
пошла билет покупать Вину красоту докажу слетаю
А на все ответы только один вариант что ли?
Хавьер Бардем/Моника Беллуччи
Ну надо же, отвечала шутливо, а получилось 100% попадание! Круто!
14.02.2018 10:02
- гость -
а вы кто из них? Моника или Хавьер?)
Хавьер Бардем/Моника Беллуччи это у всех выпадает
Галь Гадот моя телочка
Даже боязно в гомосекасдэй такой тест проходить. А вдруг мне подходит дерзкий Джонни Депп...
не у меня Портман с Орналду БЛум
Даже боязно в гомосекасдэй такой тест проходить. А вдруг мне подходит дерзкий Джонни Депп...
Ну там же для мужчин и женщин варианты, вы чего?)
у мну тоже блум....а ведь депп круче
а мне вообще никто не понравился) какие-то парни странные, вот Лев Лещенко - мужик!