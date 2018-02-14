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Звездная пара: пройдите тест и узнайте, кто из знаменитостей вам подходит

, ИА "Амител", Мария Трубина
Дерзкий Джонни Депп, утонченный Орландо Блум, шикарная Моника Беллуччи и прекрасная Галь Гадот

Кто не мечтал, хотя бы в детстве, что выйдет замуж или женится на той или иной знаменитости? А между прочим, истории любви между звездами и людьми, далекими от сферы шоу-бизнеса, не редкость. Поэтому в День всех влюбленных мы предлагаем вам немного помечтать и узнать, с кем из знаменитостей у вас могла бы сложиться пара.

 

 
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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.02.2018 07:17
- гость -

0  0
14.02.2018 08:04
- гость -

чушь.. я знаю что мой мужчина Вин Дизель а не это ваше все это

0  0
14.02.2018 08:27
и

Почему одни иносранцы? Где мой Толик Белый?

0  0
14.02.2018 08:30
- гость -


14.02.2018 08:04
- гость - чушь.. я знаю что мой мужчина Вин Дизель а не это ваше все это


А ты сама хоть немного на такой уровень вытягиваешь?
https://the-most-beautiful.ru/sites/default/files/sam-20081203-vin2.jpg

0  0
14.02.2018 08:32
- гость -

это что за мартышка?
я красивее

0  0
14.02.2018 08:37
- гость -

Доказывай свою красотищу страшную. А с этой мартышкой он уже более 10 лет вместе и трое ребятишек у них.

0  0
14.02.2018 08:50
- гость -

пошла билет покупать Вину красоту докажу слетаю

0  0
14.02.2018 09:47
- гость -

А на все ответы только один вариант что ли?

0  0
14.02.2018 10:02
- гость -

Хавьер Бардем/Моника Беллуччи
Ну надо же, отвечала шутливо, а получилось 100% попадание! Круто!

0  0
14.02.2018 10:09
Геноцид Эклеров

14.02.2018 10:02
- гость -
а вы кто из них? Моника или Хавьер?)

0  0
14.02.2018 10:09
- гость -

Хавьер Бардем/Моника Беллуччи это у всех выпадает

0  0
14.02.2018 10:11
- гость -

Галь Гадот моя телочка

0  0
14.02.2018 10:20
- гость -

Даже боязно в гомосекасдэй такой тест проходить. А вдруг мне подходит дерзкий Джонни Депп...

0  0
14.02.2018 10:26
- гость -

не у меня Портман с Орналду БЛум

0  0
14.02.2018 11:05
- гость -

Даже боязно в гомосекасдэй такой тест проходить. А вдруг мне подходит дерзкий Джонни Депп...
Ну там же для мужчин и женщин варианты, вы чего?)

0  0
14.02.2018 11:29
- гость -

у мну тоже блум....а ведь депп круче

0  0
14.02.2018 12:40
- гость -

а мне вообще никто не понравился) какие-то парни странные, вот Лев Лещенко - мужик!

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