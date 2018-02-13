Президент Всемирного банка (ВБ) Джим Ён Ким заявил, что будущее заключается в инвестициях в человеческий капитал. Такое заявление он сделал, выступая на 6-м Всемирном правительственном саммите, посвященном вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий в различные сферы жизни.
Как пишет ТАСС, в этом мероприятии участвуют более четырех тысяч делегатов из 140 стран, включая глав международных организаций, представителей руководства ведущих научно-технических структур и технологических корпораций мира.
Президент Всемирного банка подчеркнул, что "все страны мира должны быть готовы конкурировать в экономике будущего, что бы оно ни принесло". Он заявил, что к 2050 году 150 млн человек покинут рынок рабочей силы, а 450 млн войдут в него. В итоге, по его данным, возникнет разрыв в 300 млн рабочих мест. А эти места, в свою очередь, нужно будет создавать.
Джим Ён Ким подчеркнул, что профессии будущего будут разнообразными. При подготовке студентов, продолжил он, "мы должны сделать так, чтобы они получали возможности обучаться решению проблем, созиданию, аналитическому мышлению, а также получали шанс применить свои способности, внося вклад в экономику будущего".
Комментарии
Чё, людей покупать что-ли :\
:\
бла-бал-бла-ква-ква-ква