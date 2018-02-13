Среда, 14 Февраль, 01:15

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил переносить школьные каникулы в России в зависимости от начала лыжного сезона на Северном Кавказе. Поддерживаете это предложение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,77
€ 71,17
491552
-14°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение Ан-148 в Подмосковье Олимпиада-2018 в ПхёнчханеМасленица-2018
Новости

Были бы деньги: что Алтай может предложить в сфере туризма

, ИА "Амител"
Какие проекты могут войти в программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в России"

Регион готов предложить для участия в программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" три проекта, рассказал министр экономического развития Алтайского края.

По словам Николая Чинякова, от нашего региона могут претендовать три проекта. Первый — расширение кластера "Белокуриха-2". В частности, речь идет о двух автомобильных дорогах. Проектно-сметная документация уже готова, в ценах прошлого года стоимость одной дороги составила свыше 200 миллионов рублей.

Второй проект — "Барнаул — горнозаводской город". "Что касается кластера "Барнаул — горнозаводской город", то здесь администрация краевой столицы предлагает задействовать лечебный и спортивный потенциал города. И связать все это с историческим ядром. Проект еще находится в стадии обсуждения", — добавил Чиняков.

Третья заявка — спортивная деревня на станции Тягун. Предварительная концепция проекта была разработана в 2017 году.

"Местной администрацией было осуществлено межевание земельных участков. Где-то даже осуществили резервирование участков для комплексной застройки. В ближайшее время должен состояться ряд спортивных соревнований на площадке", — заявил министр экономического развития Алтайского края.

Эксперты говорят о социальной значимости этого проекта. Так, строительство спортивной деревни позволит дополнительно создать порядка 100 рабочих мест. Цена на туристические услуги обещает быть демократичной.

По задумке, проект должны полностью реализовать в ближайшие пять лет. Инвесторы в рамках государственно-частного партнерства уже готовы вложить порядка 500 миллионов рублей.

Согласно Генплану, на территории комплекса построят четыре базы отдыха общей вместимостью более 800 мест. Что касается спортивных объектов, то планируется ввод канатной дороги протяженностью 1200 м и 100 м, лыжной трассы протяженностью 1,5 километра; 3,5 и 7,5 километра, трассы для саночного спорта протяженностью 180 метров, трассы для сноубордов протяженностью 600 метров.

Сколько проектов может войти в федеральную программу, говорить рано. Начальник краевого управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров отметил, что в настоящее время не определен основной параметр этой программы, то есть непонятно, сколько денег будет выделено. От объемов финансирования зависит, сколько предложений от нашего региона может быть поддержано.


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

13.02.2018 13:04
- гость -

Алтай может предложить только колхозный сервис, по ценам европейских отелей!

0  0
13.02.2018 13:04
- гость -

Даже картинки нарисовать умудрились через Ж, что уж в реале будет - подумать страшно. Эх раньше, я сомневался куда съездить в Турцию на 2 недели, в полноценные 3*, к морю и стейку из свежевыловленного лосося за 500 руб или, за аналогичную стоимость, в Белокуриху к бассейну, удобствам под деревом, и магазинным пельменям за 500 руб. Теперь, судя по картинке, выбор очевиден... У бассейна теперь можно сидеть на полу прямо в одежде, бегать вокруг него, кататься на велосипеде. А наблюдать, как чувак на доске с трамплина, прилетает прямо девке в лоб - вообще бесценно - вот это я понимаю отдых, турецким аниматорам и не снилось

0  0
13.02.2018 13:11
Иsтина

Нарисовано в какой то компутерной игре для девочек типа Sims

0  0
13.02.2018 15:15
4ugun

Никому не показалось странным, что дома отличаться только цветом крыш?


вообще люди делающие эти проекты пытаются себе задать вопрос "Почему бы я мог выбрать именно это место, а не что-то другое"?

0  0
13.02.2018 15:28
- гость -

Забыли про кластер экстремального туризма в Затоне

0  0
13.02.2018 16:00
- гость -

Алтай может предложить только колхозный сервис, по ценам европейских отелей!

Два чая этому господину!

1  0
13.02.2018 16:28
djusha67

Алтай должен зарабатывать сельским хозяйством и промышленностью, а не быть попрошайкой у заезжих ... А кроме того, край должен сохранить свою природу для населения, а не уродовать ее все большим количеством баз отдыха ...

0  0
13.02.2018 20:40
VIK

Крымские поцаки обещают снизить цены на отели и т.п. а наши видимо повысят т.к. до Крыма далеко...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
01:09
Артефакты IV тысячелетия до нашей эры нашли строители Крымского моста 0
00:01
Ученые предсказали скорую глобальную катастрофу 0
23:46
Россия поднялась на шестое место по общему количеству наград на ОИ-2018 0
23:27
Минобороны опровергло данные об атаке на авиабазу Хмеймим в Сирии 1 января 0
23:03
Полтергейст напугал полицейских в Томской области: МВД проводит проверку 0
22:41
Минкультуры создаст бюджет на мировые гастроли российских артистов 0
22:25
Российские школьники нашли новый остров на архипелаге Новая Земля 0
22:03
СК проверит версию МАК о крушении самолета Ан-148 0
21:47
Путин отказался от дебатов в бесплатном эфире федеральных каналов 1
21:31
Розовый и желтый: Путина удивили двумя уникальными алмазами 0
21:13
Российская лыжница завоевала бронзу в олимпийском спринте 2
20:35
Следователи ищут жертв серийного уральского "маньяка-МЧСника" 1
20:15
Психологи из США придумали тест, чтобы вычислить пары, способные изменять 0
20:01
Московского учителя уволили за запрет школьникам ходить в туалет 1
19:28
Дмитрий Васильев избран главой Панкрушихинского района 0
19:16
СМИ назвали возможную причину крушения Ан-148 7
19:08
Коротко о главном: Грудинин, барнаульский стрелок и повышение стипендий
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 13 февраля
18:50
СМИ: девочку из России в Вене похитил, вероятно, отец-иностранец 1
18:27
Операции с криптовалютами запретили в банках Таиланда 1
18:17
Экономно: в Барнауле ремонтируют дома по энергосберегающим технологиям 0
18:07
Песков сообщил, что Путин простудился 9
17:51
Жительница Барнаула украла деньги, которыми рассчиталась за игровую комнату 1
17:47
Стали известны подробности смертельного ДТП с участием КамАЗа в Барнауле 0
17:34
Хакеры с помощью вируса Cobalt Strike украли у банков РФ 1,1 млрд рублей 2
17:23
Россияне стали чаще жаловаться на банки 0
17:14
Карлин призвал главного налоговика Алтая активнее взимать задолженность 19
17:03
Первый в России геопарк может появиться в Белокурихе 0
16:50
Самолет с пассажирами загорелся в американском аэропорту 0
16:33
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" проведет "Звериную Масленицу" 0
16:23
Пешеход погиб под колесами КамАЗа в Барнауле 3
16:12
Русские девушки, играющие в американский футбол, взбудоражили соцсети 27
16:01
Один человек пострадал при пожаре в здании завода "Кристалл" в Барнауле 2
15:51
"Господа, займитесь делом": читатели Amic.ru по вопросу переноса каникул 2
15:40
Читатели Amic.ru рассказали, сколько потратят на подарки ко Дню Валентина 18
15:34
Опрос: большинство россиян осуждают супружеские измены 6
15:30
Романтические вечера: Amic.ru и ресторан "Асадор" подвели итоги конкурса 0
15:22
Временным представителем губернатора в АКЗС назначен Олег Бубнов 0
15:13
Снайпер из Грузии заявил, что члены Рады участвовали в убийствах на Майдане 0
15:05
Федералы перехватят у "Сибмоста" стройку переправы за 3,3 млрд на Алтае 3
14:50
СМИ: трехлетнюю девочку из России похитили в Вене 1
14:34
Губернатор Сахалинской области раздает щенков, разыгранных в Instagram 2
14:21
Американские сенаторы призывают Трампа ввести новые санкции против России 7
14:12
Алтай не получил денег по программе "Развитие транспортной системы" 4
14:05
Чем известен актер Дмитрий Соловьев и почему он умер 3
13:49
Надежда алтайских шахмат Алексей Сорокин выиграл на чемпионате Сибири 2
13:34
Президент Всемирного банка: будущее за вложениями в человеческий капитал 3
13:30
Круглый стол "Наука для крупного и среднего бизнеса" проведут в Барнауле 0
13:21
Алтайский "политех" повысил стипендии студентам 5
13:14
Жители Алтайского края смогут задать вопрос главному полицейскому 2
13:05
Богатейший россиянин смог бы содержать Россию лишь две недели 7

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.