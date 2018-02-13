Регион готов предложить для участия в программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" три проекта, рассказал министр экономического развития Алтайского края.
По словам Николая Чинякова, от нашего региона могут претендовать три проекта. Первый — расширение кластера "Белокуриха-2". В частности, речь идет о двух автомобильных дорогах. Проектно-сметная документация уже готова, в ценах прошлого года стоимость одной дороги составила свыше 200 миллионов рублей.
Второй проект — "Барнаул — горнозаводской город". "Что касается кластера "Барнаул — горнозаводской город", то здесь администрация краевой столицы предлагает задействовать лечебный и спортивный потенциал города. И связать все это с историческим ядром. Проект еще находится в стадии обсуждения", — добавил Чиняков.
Третья заявка — спортивная деревня на станции Тягун. Предварительная концепция проекта была разработана в 2017 году.
"Местной администрацией было осуществлено межевание земельных участков. Где-то даже осуществили резервирование участков для комплексной застройки. В ближайшее время должен состояться ряд спортивных соревнований на площадке", — заявил министр экономического развития Алтайского края.
Эксперты говорят о социальной значимости этого проекта. Так, строительство спортивной деревни позволит дополнительно создать порядка 100 рабочих мест. Цена на туристические услуги обещает быть демократичной.
По задумке, проект должны полностью реализовать в ближайшие пять лет. Инвесторы в рамках государственно-частного партнерства уже готовы вложить порядка 500 миллионов рублей.
Согласно Генплану, на территории комплекса построят четыре базы отдыха общей вместимостью более 800 мест. Что касается спортивных объектов, то планируется ввод канатной дороги протяженностью 1200 м и 100 м, лыжной трассы протяженностью 1,5 километра; 3,5 и 7,5 километра, трассы для саночного спорта протяженностью 180 метров, трассы для сноубордов протяженностью 600 метров.
Сколько проектов может войти в федеральную программу, говорить рано. Начальник краевого управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров отметил, что в настоящее время не определен основной параметр этой программы, то есть непонятно, сколько денег будет выделено. От объемов финансирования зависит, сколько предложений от нашего региона может быть поддержано.
Комментарии
Алтай может предложить только колхозный сервис, по ценам европейских отелей!
Даже картинки нарисовать умудрились через Ж, что уж в реале будет - подумать страшно. Эх раньше, я сомневался куда съездить в Турцию на 2 недели, в полноценные 3*, к морю и стейку из свежевыловленного лосося за 500 руб или, за аналогичную стоимость, в Белокуриху к бассейну, удобствам под деревом, и магазинным пельменям за 500 руб. Теперь, судя по картинке, выбор очевиден... У бассейна теперь можно сидеть на полу прямо в одежде, бегать вокруг него, кататься на велосипеде. А наблюдать, как чувак на доске с трамплина, прилетает прямо девке в лоб - вообще бесценно - вот это я понимаю отдых, турецким аниматорам и не снилось
Нарисовано в какой то компутерной игре для девочек типа Sims
Никому не показалось странным, что дома отличаться только цветом крыш?
вообще люди делающие эти проекты пытаются себе задать вопрос "Почему бы я мог выбрать именно это место, а не что-то другое"?
Забыли про кластер экстремального туризма в Затоне
Алтай может предложить только колхозный сервис, по ценам европейских отелей!
Два чая этому господину!
Алтай должен зарабатывать сельским хозяйством и промышленностью, а не быть попрошайкой у заезжих ... А кроме того, край должен сохранить свою природу для населения, а не уродовать ее все большим количеством баз отдыха ...
Крымские поцаки обещают снизить цены на отели и т.п. а наши видимо повысят т.к. до Крыма далеко...