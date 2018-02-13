Жители Алтайского края во вторник, 13 февраля, с 17.00 до 19.00 смогут задать вопросы начальнику Главного управления МВД России по региону генерал-лейтенанту полиции Олегу Торубарову. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В ходе прямой линии можно будет задать вопросы, которые касаются компетенции органов внутренних дел и работы различных подразделений полиции в Алтайском крае, а также в сфере антикоррупционного законодательства.
Также в прямой линии примут участие руководители подразделений следствия, дознания, ГИБДД, подразделения по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных, тыла, пенсионного обеспечения и других служб.
Задать вопросы можно по телефону: 8 (385-2) 393-173.
Комментарии
Вот и спросить у генерала про ТТ....Но,скорее всего,-не дозвонюсь))))
К нему только один вопрос:
- Вы признаете себя виновным?