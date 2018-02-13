Фото: Федерация шахмат Алтайского края
Федерация шахмат Алтайского края рассказала об успехах местных игроков на турнире Сибирского федерального округа, который прошел 9 февраля в Барнауле. В нем участвовали 62 спортсмена из шести регионов – Алтайского края, Республики Алтай, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Красноярского края.
Перед заключительным туром по 8 очков в мужских соревнованиях набрали Алексей Сорокин из Барнаула, гроссмейстеры Владислав Гончаров из г. Кемерово и Андрей Белозеров из Томска. На пол-очка от них отставал новосибирский шахматист Артём Тужик. Именно он по жеребьевке достался в соперники Алексею. Сорокин выиграл. Выиграл свою партию и Владислав Гончаров, а вот Белозеров сыграл вничью и финишировал третьим.
Победа в турнире досталась Алексею Сорокину по дополнительному показателю – коэффициенту. У Сорокина он оказался 79,5, а у Гончарова – на балл меньше. К тому же Алексей выиграл личную встречу.
В женском зачёте победу одержала новосибирская шахматистка Татьяна Малетина, два других места заняли на пьедестале томички: серебро у Ирины Канаевой, бронзу вручили Оюне Эрдыниевой. На четвертом месте наша землячка Виктория Захарова из Ребрихи, и это её безусловный успех.
В турнире по быстрым шахматам, состоявшемся в Барнауле 10-11 февраля, вновь праздновали успех хозяева. На этот раз в женских соревнованиях. Победительницей стала студентка третьего курса Алтайского государственного технического университета, мастер ФИДЕ Дарья Ануфриенко. Воспитанница тренера Владимира Суторихина набрала 6 очков из 9 возможных.
Фактически это первый большой успех нашей девушки. Второе место заняла Ирина Канаева из Томской области. Бронзовая медаль у Анастасии Зотовой из Кемеровской области. Мужской чемпионат по быстрым шахматам выиграл международный гроссмейстер из Томска Андрей Белозеров, в активе которого 7,5 очков из 9. Наш Алексей Сорокин после золота в блице завоевал в быстрых шахматах бронзовую медаль. Серебро досталось новосибирцу Яну Джумагалиеву.
В неофициальном командном зачёте по количеству завоёванных медалей в двух дисциплинах первое место заняла Томская область (1 золото, 2 серебра и 2 бронзы). В активе Алтайского края две золотые медали и одна бронзовая.
Алексей Сорокин — главная надежда в шахматах Алтайского края. В прошлом году учащийся гимназии №42 стал победителем первенства России по классическим шахматам среди юниоров до 21 года.
Комментарии
Молодцы, ребята!!!! Дальнейших вам успехов!!
Молодцы ! Успехов в дальнейшем .