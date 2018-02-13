Рекламно-производственная компания "Рекламные технологии" выиграла аукцион по организации и проведению в марте трех праздничных мероприятий. За 250 тысяч рублей в Барнауле РПК берется провести митинг, посвященный воссоединению Крыма с Россией, День работника культуры и фестиваль народного творчества и мастеров искусств.
Протокол c запросами котировок опубликован накануне на сайте госзакупок. Из документа следует, что на конкурс заявилось всего две компании — "Салюты Алтая" и "Рекламные технологии". При этом начальную цену контракта — 250 тысяч рублей — никто сбивать не стал. В итоге победителем признали рекламщиков, так как они подали заявку на 2,5 часа раньше конкурента.
Напомним, услуги по организации "Крымского" митинга оценили в 50 тысяч рублей. В этом году дата воссоединения полуострова с Россией — 18 марта — совпадает с выборами президента. Вероятно, патриотическое мероприятие пройдет чуть раньше, например, 16 марта, когда на полуострове прошел исторический референдум.
Исполнитель должен предусмотреть организацию зрелищного действия, рассчитанного не менее чем на 1 час. От победителя аукциона требуется написать оригинальный тематический сценарий, задействовать специальную аппаратуру и оформить сцену. Кроме того, должны быть запланированы приветственные выступления официальных лиц. Также пройдут выступления вокальных коллективов города, солистов-вокалистов. По итогам митинга исполнитель должен подготовить фотоматериал о проведенном мероприятии в электронном виде.
Вдвое дороже (100 тысяч рублей) стоит проведение Дня работника культуры, который традиционно отмечается 25 марта. Он пройдет по схожему сценарию с "Крымским" митингом. Открытие фестиваля народного творчества и мастеров искусств "Барнаульская весна – 2018" также оценивается в 100 тысяч рублей. Здесь от исполнителя потребуется закрытое помещение для проведения торжественного мероприятия не менее чем на 300 посадочных мест и сценой площадью не менее чем 50 кв. м. Обычно этот фестиваль с многолетней историей проводят в городе в первых числах марта, до Международного женского дня.
ООО РПК "Рекламные технологии" зарегистрировано в январе 2015 года в Барнауле по адресу: улица Короленко, 104. Уставный капитал — 10 тысяч рублей, директор и единственный учредитель — Андрей Шатов. Основной профиль — работы по монтажу стальных строительных конструкций.
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