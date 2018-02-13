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Жительница города Кемерово отсудила более 110 тысяч рублей за повреждение своего авто, угодившего в открытый колодец на дороге.
Как сообщает правоохранительный портал Кузбасса, женщина попала в ДТП, управляя своим автомобилем Toyota RAV4. Автоледи не заметила "ловушку", поскольку она не была обозначена никакими знаками.
В результате машина получила очень серьезные повреждения, а стоимость ремонта превысила 100 тысяч рублей.
Эту сумму горожанка пыталась взыскать с администрации города Кемерово. Во время тяжб в качестве соответчика было привлечено акционерное общество "Дорожно-эксплуатационный комбинат", которое по муниципальному контракту несло ответственность за содержание участка дороги, где произошел инцидент.
В итоге Центральный районный суд г. Кемерово встал на сторону женщины и постановил выплатить владелице авто более 110 тысяч рублей.
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