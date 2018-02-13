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Влетевшая на своем RAV4 в колодец кемеровчанка отсудила 110 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Суд постановил взыскать эту сумму с АО "Дорожно-эксплуатационный комбинат"

Фото: publika.md

Жительница города Кемерово отсудила более 110 тысяч рублей за повреждение своего авто, угодившего в открытый колодец на дороге.

Как сообщает правоохранительный портал Кузбасса, женщина попала в ДТП, управляя своим автомобилем Toyota RAV4. Автоледи не заметила "ловушку", поскольку она не была обозначена никакими знаками.

В результате машина получила очень серьезные повреждения, а стоимость ремонта превысила 100 тысяч рублей.

Эту сумму горожанка пыталась взыскать с администрации города Кемерово. Во время тяжб в качестве соответчика было привлечено акционерное общество "Дорожно-эксплуатационный комбинат", которое по муниципальному контракту несло ответственность за содержание участка дороги, где произошел инцидент.

В итоге Центральный районный суд г. Кемерово встал на сторону женщины и постановил выплатить владелице авто более 110 тысяч рублей.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

13.02.2018 13:05
- гость -

Ничего, в этом году распилят бюджет и возместят свои "убытки"

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