Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в этом году межбюджетных трансфертов в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы".
Как указано в документе, общий объем финансирования в 2018 году по этой программе составляет свыше 17 миллиардов рублей. Распределены они будут между 30 регионами России, которые смогут потратить эти деньги на ремонт и строительство автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.
Больше всего средств из федеральной казны — 4,9 миллиарда рублей — получит Хабаровский край. Из регионов Сибири в этом году деньги от государства на строительство и ремонт дорог получат только Республика Тыва и Томская область — 500 и 300 миллионов рублей.
При этом Алтайский край в 2018 году получит 637 миллионов федеральных средств по программе "Безопасные и качественные дороги". Помогут с деньгами и краевые власти. В итоге в Барнауле в этом году отремонтируют 42 улицы за 1,6 миллиарда рублей, установят 3 светофорных объекта, 8 камер фотовидеофиксации. Также планируется реконструкция пяти дорог регионального значения. В частности, капитальный ремонт с расширением шоссе Ленточный бор.
Комментарии
Короче я так понял, что реконструкция у Павловска окончена. Приплыли. Денег нет.
не получил денег
Аха-ха-ххаха!!!
Средства выделяются и дополнительным постановлением, к слову. Причем "Безопасные и качественные дороги" входит в гос. программу "Развитие транспортной системы", так что говорить, что денег в 2018 году не выделили не совсем верно.