Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко определил три семьи, которым подарит щенков Мареммо-абруццкой овчарки, разыгранных в Instagram. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
Отметим, что полторы недели назад глава Сахалинской области подвел итоги своеобразного конкурса на рецепт семейного счастья. Сейчас у щенков уже закончился карантин, и они готовы отправиться к своим хозяевам.
Одним из победителей конкурса стал десятилетний мальчик Володя. "Мальчику всего десять лет, а он уже понимает, что счастье — это быть рядом со своей семьей, с теми, кто тебя ценит и понимает. У Володи все это есть — замечательные родители Евгений и Елена, маленький брат, бабушка. Есть увлечения и мечты. Для полного счастья не хватало только собаки. Теперь и эта задача решена ", — отметил губернатор.
Напомним, что конкурс был объявлен месяц назад. Собака губернатора родила щенят, и чиновник объявил, что отдаст одного из них в добрые руки. Но для этого нужно было написать лучший рецепт семейного счастья. Желающих нашлось немало. В его адрес поступило около 500 историй, в итоге подарок получат три семьи.
Мареммо-абруццкая овчарка — это итальянская белоснежная порода охранных пастушьих собак, первые упоминания о которой датируются еще первым веком нашей эры. При этом, в отличие от множества остальных пород, она никаким образом не изменилась ни по поведению, ни по экстерьеру. По сегодняшний день эта независимая и гордая собака сохраняет свои наилучшие пастушьи и охранные качества.
Дорогие друзья! Полторы недели назад подвел итоги своеобразного конкурса на рецепт семейного счастья. У щенков, обещанных авторам лучших историй, закончился карантин и три юные абруццкие овчарки уже спешат к своим хозяевам. Первый, кому вручил щенка, стали Володя Абраменко из Южно-Сахалинска. Мальчику всего десять лет, а он уже понимает, что счастье – это быть рядом со своей семьей, с теми, кто тебя ценит и понимает. У Володи все это есть — замечательные родители Евгений и Елена, маленький брат, бабушка. Есть увлечения и мечты. Для полного счастья не хватало только собаки. Теперь и эта задача решена. Еще раз поздравляю победителей и благодарю всех, кто поделился своими историями. Будьте счастливы!
Комментарии
Здорово! Отличная идея! Щенки красавцы. Улыбнуло
))))) а у Вовы фамилия не на букву П)))))) а то как такого Вову мимо обойти, с такими то семейными ценностями