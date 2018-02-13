Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Стипендии повысили студентам АлтГТУ имени Ивана Ползунова — в вузе отмечают, что увеличение выплат направлено на поощрение отличников учебы и стимулирование их к научной и общественной деятельности.
Так, поощрительная государственная академическая стипендия теперь составляет 3 тысячи рублей в месяц. Эта же выплата для студентов факультета специальных технологий составляет 4,8 тысячи рублей.
Стимулирующая государственная академическая стипендия составляет 2,6 тысячи рублей, а для студентов факультета спецтехнологий — 4,2 тысячи рублей.
Студентам первого курса, победителям олимпиад, входящих в перечень олимпиад школьников, формируемый Российским советом олимпиад школьников совместно с Минобрнауки России, имеющим особые права при зачислении и поступившим в АлтГТУ без вступительных экзаменов, выплачивают стипендию в размере 25 тысяч рублей.
Медалистам, выпускникам учреждений среднего профессионального образования, имеющим дипломы с отличием, иностранным гражданам, имеющим аттестаты и дипломы с отличием, ежемесячно выплачивается стипендия в 8 тысяч рублей.
Стипендия студентов, имеющих по трем вступительным испытаниям в форме ЕГЭ в сумме более 220 баллов (для студентов Института архитектуры и дизайна, имеющих по двум вступительным испытаниям в форме ЕГЭ более 146 баллов), составит 5 тысяч рублей.
Студенты, имеющие баллы по ЕГЭ от 190 до 219 (студенты Института архитектуры и дизайна — от 126 до 145 баллов), будут получать 3 тысячи рублей.
Государственная академическая стипендия для студентов АлтГТУ теперь составляет 2 тысячи рублей, для студентов факультета специальных технологий — 3,6 тысячи рублей, государственная социальная стипендия — 3 тысячи рублей.
Для студентов, учащихся по программам среднего профессионального образования, поощрительная государственная академическая стипендия составляет 1425 рублей, стимулирующая стипендия — 1235 рублей, базовая стипендия — 950 рублей, социальная — 1425 рублей.
Аспирантам, учащимся очно на бюджете, за достижения в учебной деятельности назначается стипендия в размере 9,2 тысячи рублей, в научной деятельности — 8 тысяч рублей, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности — 4,3 тысячи рублей (для учащихся факультета специальных технологий — 4,8 тысячи рублей).
Государственная стипендия аспирантам, учащимся по программам подготовки научно-педагогических кадров, составляет 3,4 тысячи рублей; стипендия аспирантам, учащимся по программам подготовки научно-педагогических кадров по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России, — 7,5 тыс. рублей.
Комментарии
Напомнить,какая стипендия была в советское время-40 руб! И я месяц спокойно жил на эти деньги!
13.02.2018 13:31
- гость -
Видите ли, сейчас расходы на бензин прибавились
46 от предприятия, 52 повышенная. А вот амтиресно - преподавателям добавили? Они там не намного больше получают студентов.
заживут теперь) как люди
Вот что выборы животворящие делают...было бы так всегда, может и жили бы как люди