Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что большинство россиян осуждают супружеские измены, сообщает РИА "Новости".
Согласно данным опроса, 64% всегда или почти всегда осуждают супружеские измены. При этом 69% из них женщины. Но не все так строги. 12% опрошенных рассказали, что относятся к адюльтеру "абсолютно лояльно".
Между тем 27 лет назад измены осуждали 67%, однако тогда было заметно меньше резких критиков. Также опрос показал, что большинство респондентов негативно относятся к однополым отношениям. Такие связи не приветствуют 79% опрошенных. И только 9% респондентов не видят в этих связях ничего предосудительного.
Также опрос показал, как россияне относятся к абортам. Принципиально осуждают аборты 26% опрошенных россиян. Но в ситуации, когда к аборту женщину вынуждают материальные трудности, большинство граждан проявляют лояльность: 38% считают это неприемлемым только в некоторых случаях, 28% — в принципе не осуждают.
Комментарии
Согласно данным опроса, 64% всегда или почти всегда осуждают супружеские измены. При этом 69% из них женщины,
что-то не сходится, дорогие гражданки женчины:
бабы НЕ встречаются с теми, кто живёт с мамой, но очень охотно встречаются с теми, кто живёт с женой)
когда мужик с мужиком а баба с бабой это не измена
думаю, самый правильный ответ для многих людей - я могу изменять, мне нет
15.45 так нет же жены!))) вот и встречаются
13.02.2018 15:45
Геноцид Эклеров
Согласно данным опроса, 64% всегда или почти всегда осуждают супружеские измены. При этом 69% из них женщины,
что-то не сходится, дорогие гражданки женчины:
бабы НЕ встречаются с теми, кто живёт с мамой
Да ну? это "мужики" живущие с мамами не встречаются с женщинами, ведь на встречах кашку не варят.
13.02.2018 19:56
- гость -
Готовить ты так и не научилась?