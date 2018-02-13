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Представители американского сената призвали президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России, передает РИА "Новости" со ссылкой на издание Politico.
С соответствующей резолюцией выступили сенаторы Бен Кардин (штат Мэриленд), Шеррод Браун (штат Огайо) и Роберт Менендес (штат Нью-Джерси).
Так, Бен Кардин по этому поводу заявил: "Недостаток серьезности, который демонстрирует администрация перед лицом явной угрозы национальной безопасности и еще более явного намерения конгресса, тревожит. Так не может продолжаться".
Напомним, что в прошлом году Конгресс одобрил, а Трамп подписал законопроект, предполагающий обязательное введение новых ограничений против РФ.
Комментарии
да сколько же можно то!? Дерирыбка с Оприхотько и так в панике сейчас а тут опять!
Трамп попросил у Конгресса увеличить сумму на "сдерживание России".
Белый дом заложил в проект бюджета на 2019 год значительную сумму на реализацию «Европейской программы сдерживания».
В документе, направленном на рассмотрение Конгресса, на эти цели запрашивается на $1,7 млрд больше, чем в текущем году, а полная сумму составляет $6,3 млрд.
Многолетняя программа Минобороны США направлена на «сдерживание российской агрессии в регионе» и помощь союзникам по НАТО, а также «восстанавливает заслуживающее доверия передовое американское военное присутствие» в Европе.
Я ввожу санкции против олигархов.
Олигархи вводят санкции против России.
Хорошо, что эти действия пиндостского президента вписываются в нашу работу по подъему экономики России. Руководство страны неоднократно заявляло, что санкции на пользу России. Очень радует, что такими методами Россия идет к процветанию.
пока санкции были против конкретных алигархов ,а не против России... так что трудящимся можно не беспокоится
13.02.2018 19:09
точный
Странно, но прогрессивные журналисты ведущие авторские прогнозно-аналитическо-прогрессивные передачи для народа в своем профессиональном творчестве об этом забывают и говорят о санкциях против России? Как Вы считаете, почему?
Занялся б этот трамп устройстом жизни коренных американцев- индейцев. А то понае хали(приплыли) со всего света лет 300 тому назад и нагло так себя ведут. Манхэттен - племени манхата и т..д. надоели со своими санкциями.