Предложение вице-премьера ​Александра Хлопонина перенести зимние каникулы школьников так, чтобы они совпадали с началом лыжного сезона на Северном Кавказе, вызвало бурную дискуссию на портале Amic.ru. Мы собрали наиболее корректные и интересные высказывания наших читателей по этой теме.

"Господа, займитесь делом"

"До сего дня я Хлопонина уважал. Вроде бы человек дела, - пишет гость. - Это не… Жириновский, который с аналогичной формулировкой лет 15 назад пролоббировал двухнедельные новогодние праздники, что привело не к повсеместным поездкам в Куршавель, а к всероссийским запоям. Господа, займитесь делом, прекратите вводить-отменять летнее-зимнее время, сдвигать начало учебного года и каникулы. Не нужно переделывать россиян в европейцев или американцев, а также навязывать нам свои вкусы. Фанаты горных лыж найдут время к вам приехать, и лучше, если это будет не пик — все сразу, а растянуто по времени. А если у людей нет ни желания, ни финансовых возможностей, насильно не загонишь".

"Не, ну вот тащились бы мы из Сибири на Северный Кавказ — за снегом! А у нас с ноября по март-апрель он лежит... Даёшь каникулы на четыре месяца!" – вносит контрпредложение Тю.

Цена вопроса

"Горнолыжные курорты на Северном Кавказе... Семьей... И сколько будет стоить перелет, проживание, прокат снаряжения? Касаемо Красной Поляны — так знакомые (живут в Москве), кататься улетели за границу — там дешевле. Да просто начать с того, что горные лыжи — само по себе удовольствие не из дешевых. Даже если свое снаряжение. Даже если трасса недалеко. Это наши чиновники, как я понимаю, специально, чтобы в очередной раз вызвать не самую приятную реакцию? Хотя о чем я... они на другой планете живут, не имея понятия, как живем мы", – задумался еще один гость.

"Я тут как-то озадачилась поездкой на Домбай или Эльбрус (всякие розы хуторы и газпромы сразу отмела — там космос), так вот (вдруг кому интересно):

- прямого авиарейса нет! Только через Москву. Стоимость от 10 тысяч + время;

- на поезде: трое суток в пути, билет от 5300 (и это плацкарт и боковушки у туалетов);

- трансфер до курортов (поезда и самолеты до Мин. Вод и Пятигорска, а до гор еще часов 4-5 пилить) — не узнавала, но и так понятно, что еще тратиться надо;

- жилье: в инете указано от 2500 (это вроде норм условия и вроде не в высокий сезон), в высокий сезон, т.е. как раз на каникулы — в районе 5 тыс. в сутки;

- ski-pass на день где-то 2300;

- поесть на человека — 1000 руб.

Короче, я в Шерегеше покатаюсь) Хотя и там очень недешево нынче, цены вах-вах", — привела свой расчет читательница.

"Очень актуальная тема для нищего населения страны, миллионы недоедают, а паренек думает, что они на горные лыжи встанут...." — подводит итог очередной гость.

За МКАДом ничего нет?

"Перелет из Барнаула в Москву дороже, чем из Москвы в Нью-Йорк, дяденьки думовские, какой Кавказ? Иногда смотрю на Думу и вижу, что пекутся только о Москве, остальной России не существует", — пишет читатель.

"Такое ощущение, что когда все эти умники думовские что-то придумывают для России, они подразумевают территорию, ограниченную МКАД. А остальная часть страны для них так, колонии. Оккупированные земли какие-то", — соглашается еще один читатель.

"Это только для Москвы и Питера и прочей европейской части, у них снега нет, им летать надо в Сочи и прочий Северный Кавказ.

У нас снег на Урале, в Белокурихе и Горном есть, во многих районах края (Косиха) склоны есть интересные для начального катания, только подъемников нет, но снегоход в помощь. Ну а Шерегеш – легенда. Одним словом, на любой вкус. Кстати, Сочи для москвичей и качественно, и недорого", – отмечает гость.

Хотя по данному вопросу комментаторы Amic.ru проявили редкое единодушие, мы решили провести опрос, принять участие в котором приглашаем всех: кто уже высказал свою точку зрения и кто не стал ввязываться в публичную дискуссию.