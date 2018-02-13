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Депутаты Верховной Рады Украины Сергей Пашинский и Владимир Парасюк лично принимали участие в убийстве людей на Майдане в феврале 2014 года, заявил грузинский снайпер Александр Ревазишвили, утверждающий, что он был свидетелем этих событий, передает РИА "Новости".
Издание ссылается на имеющиеся в своем распоряжении показания Ревазишвили адвокату, с которыми, как отмечается, он готов выступить в украинском суде.
"Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой: из карабина "Сайга", его отец: из карабина СКС", — цитирует РИА "Новости" выдержки из показаний.
Также отмечается, что корреспондент агентства в Тбилиси пообщался с рядом грузинских снайперов, принимавших участие в событиях на Майдане. Собеседники утверждают, что оружие и приказ открыть огонь они также получали от Пашинского.
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