Фото: правительство Алтайского края
Федеральное казначейство берет под контроль использование "Сибмостом" средств, выделяемых на строительство трех крупных дорожных объектов — моста через реку Чумыш в Алтайском крае, обхода города Мариинска в Кемеровской области и Восточного обхода Новосибирска. Как пишет "Коммерсант-Сибирь", эксперты отмечают, что введение внешнего финансового управления означает заморозку для компании средств, выделяемых в рамках госконтрактов, и опасения за своевременную сдачу объектов.
В конце 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переводе ряда объектов, которыми занимался "Сибмост", на казначейское сопровождение. Это означает, что отныне органы Федерального казначейства будут контролировать использование целевых средств при проведении работ.
Ранее на казначейское исполнение был также взят мостовой переход через реку Марха в Республике Саха (Якутия), строительство которого ведет компания.
"Контроль органов Федерального казначейства за правильным использованием целевых средств для нас означает своевременность расчетов с поставщиками за материалы, с подрядчиками — за выполненные работы, что в конечном итоге положительно отразится на выполнении календарных графиков производства работы", — рассказал изданию президент АО "Сибмост" Сергей Титов.
Ранее управление автодорог "Сибирь" сообщало о том, что намерено расторгнуть с "Сибмостом" госконтракт на строительство Восточного обхода Новосибирска из-за низких темпов работ на объекте.
В конце прошлого года на совещании губернатора Алтайского края Александра Карлина стало известно, что строительство крупного моста через реку Чумыш в районе Тальменки стоимостью 3,3 миллиарда рублей может затянуться из-за продажи компании АО "Сибмост", которая является подрядчиком объекта. Как тогда заявил начальник УПРДОР "Алтай" Ярослав Долинский, Росавтодор на 2018 год изменил планы, и объем средств на ремонт заметно уменьшился, что сказалось на некоторых проектах, в частности, переправе через реку Чумыш. Компания "Сибмост", которая строит объект, оказалась в сложной экономической ситуации. Точная дата окончания строительства моста еще не определена, но пока стоит в плане на 2018 год. Отставание от первоначальных графиков началось еще в 2015 году. Для завершения объекта не хватает всего около 500 миллионов рублей.
Строительство моста через реку Чумыш началось в конце 2014 года. Мост находится на автодороге Р-256 ''Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией''. В целом здесь запланировано строительство нового мостового перехода длиной 305,49 погонных метра, подходов I и II технических категорий дороги общей протяженностью 8,9 километра с четырьмя полосами движения. В рамках реализации проекта специалистами будут обустроены транспортные развязки в двух уровнях со строительством путепроводов, произведено уширение и доведение проезжей части до четырех полос движения с разделением встречных потоков. Действующий мост в Тальменском районе на этом участке был построен в 60-х годах прошлого века и уже не отвечает современным требованиям. Общая стоимость проекта оценивается в 3,3 миллиарда рублей.
Комментарии
Кто платит бабло, тот и назначает компанию... Все логично.
Роттенберги под себя подмяли..
Управленцы довыпендривались!! Сибмост изначально фирма критичная была...