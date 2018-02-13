Сотрудники полиции разыскивают женщину в Барнауле, которая рассчиталась за услуги игровой комнаты пятитысячной купюрой и похитила ее и сдачу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, женщина рассчиталась в игровой комнате поддельной купюрой и получила сдачу 4900 рублей. Затем злоумышленница отвлекла работника игровой комнаты и забрала пять тысяч рублей и сдачу. После этого спешно скрылась.
"В настоящее время сотрудниками правопорядка проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление личности мошенницы", – сообщают в ведомстве.
Комментарии
как определили, что купюра поддельная?