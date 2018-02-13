Читатели Amic.ru не намерены тратить деньги на празднование Дня всех влюбленных, который отмечается 14 февраля.
Во время опроса, проведенного на портале, 70% респондентов заявили, что не считают нужным "тратить деньги на этот бессмысленный праздник".
Семь человек сообщили, что отмечают праздник в ресторане и кафе, так как это те самые приятные моменты и воспоминания, за которые можно и заплатить.
16 читателей признались, что в этот день для своей половинки покупают дорогой подарок и устраивают роскошный вечер.
Еще 44 принявших участие в опросе сообщили, что обходятся без подарков, но День святого Валентина все-таки отмечают — вкусным ужином и хорошим вином.
Комментарии
ноль
про 7 из 10 мужиков бабы подумают, что они жмоты)
хотя на халяву явно бы погусарили в кабаке:
(цитата с АМИКа) Розыгрыш романтического ужина на двоих стартовал в пятницу, 9 февраля, в нем приняли участие 300 человек.
то есть всё же реально жмоты)
про 7 из 10 мужиков бабы подумают, что они жмоты)
аще пофиг. мне с ними детей не делать
300 и все девушки))))
я тоже не буду тратиться) праздники придумывают маркетологи))))
13.02.2018 16:02
Блонди
300 и все девушки))))
не, не фсе) выиграл то чувак по фамилии Петров
Геноциду: самый настоящий жмот
13.02.2018 16:18
- гость -
Петров то?
ваще не уверен.
лично я его не знаю)
Геноцид - жлоб
Петров пойдет с Ивановым)))) все романтики там)
13.02.2018 16:26
- гость -
а я то с чего жлоб?)
мадам, ну нельзя же так безосновательно заявлять)
может я вовсе подкаблучник?)
16.28 Щедрый?
13.02.2018 16:33
- гость -
ну, компотом в столовке без проблем угощу)
и прокатить на большой и мощной машине 55 маршрута легко могу)
Это щедрость?
16.45 нищеброд?)
13.02.2018 16:54
- гость -
ну почему сразу нищеброд?
может просто я экономный и умею деньги считать?)
16.58 не думаю
16.58 так активно оперируешь словом "нищеброд" в своих комментах, экономный ты наш)