Фото: vk.com/vladivostok_orcas
Фотосессия женской сборной по американскому футболу из Владивостока вызвала огромный интерес у пользователей Сети. На снимках девушки предстали в нижнем белье и защитных комплектах.
Так девушки решили привлечь новых участников и "разорвать" общественные стандарты красоты.
Комментаторы в местных СМИ, куда попали снимки, традиционно разделились на два лагеря. Нашлись те, кому неотфотошопленные фотографии показались неэтичными, и те, кто восхитился дерзостью и смелостью "косаток".
Комментарии
Вот это сало.
Вот это кобылы...
они на допинге)
Они не на допинге. Они коней табунами останавливают.
а почему нынче все, кто раздевается, рассчитывает на восхищение своей "дерзостью и смелостью"?
гражданки, конечно, трэш.
можно было бы поберечь глаза впечатлительных, и не снимать подобную "сессию" вовсе.
Билибирда! Тьфу. Противно смотреть. Они видимо с сайта-Русское порно. Особенно та, что с мороженным.
Вы когда на пляже последний раз были???
Нормальные девченки!!!
Это нормальные живые бабы. Судя по количеству претензий в комментариях все спят как минимум с Джоли, Клаудиами Шиффер и кто там еще. Или, что скорее всего, просто с фотокарточкой на стене.
Мужики ноют, мол эта худая, эта толстая, яркий макияж, плоская задница, маленькая грудь, а сами выглядят, как ж@па из кустов
13.02.2018 16:30
iOne
исходя из погодных условий прошлым летом был)
девчонки НЕнормальные.
13.02.2018 16:34
- гость -
Джоли сейчас под 50, а Шиффер уже давно бабушка.
тут нет геронтофилов.
то что бабы живые я согласен: явно не мертвые.
но нормальными их называют только точно такие же жиртрестки)
ну, или мужики с сексуальными перверсиями.
13.02.2018 16:35
- гость -
а почему сразу ноют? высказывают своё мнение.
а насчет как выглядят: а кто спрашивает? можт вы крокодил?
высказывают своё мнение. я вам верю что ваши жены.сестры.матери.дочери все сплошь модели и миссис вселенной. верю на 100%
ой эклер ну ты то куда лезешь бибизяна ты небритая
13.02.2018 16:43
Геноцид Эклеров
Да вылези ты уже из глянцевых журналов, мальчик! И мультики анимешные перестань смотреть на ночь! Эти девчонки выше среднего. Смотри на экран и готовься к реальной жизни!
13.02.2018 16:45
- гость -
жены/сестры/матери/дочери не выставляют свои ню-съемки на общественное обозрение. разницу ощущаете? а если выставили - будьте готовы к негативу. причём справедливому.
а так наши жены/сестры/матери/дочери действительно королевы красоты)
13.02.2018 16:46
- гость -
для тебя, сахарная, могу побриться)
для тебя, сахарная, могу побриться) ну наконецто
13.02.2018 16:51
- гость -
мадам, зачем вы мне про свой средний говорите?
у меня своё понятие женской привлекательности, и здесь на фото нет ничего близкого к этому понятию.
а в Барнауле, в целом, полно симпатичных девушек. просто вы не в их числе, определенно.
13.02.2018 16:56
- гость -
а ты свои усы тоже сбреешь?)
а ты свои усы тоже сбреешь?) те, что ниже пояса не трону
Зачем все это было?
а зачем вы спецом зашли посмотреть?
У любителей скелетированных жертв женского концлагеря Равенсбрюк люто бомбануло. Тёлочки норм, есть что пощупать и помять.
если хоть один из мужиков, стонущих тут "бабы пошли не те" встанут с диванов, уберут пиво, подтянут пузо и сделают то, что делают эти девушки на футбольном поле, будет респект и уважуха.
а вообще таких женщин вокруг мильон тыщ
Ну всё фитоняшки описались от возмущения : " как такими можно быть ??!!! " Да , бывают и такие ,и именно такие и способны играть в такой " футбол " , а не тощие коровы .
Девушки решили что они секс-бомбы , они кочно бомбы , но не секс, жиртрес
Как это развидеть простому русскому школьнику?
Я-лучше!
Прекрасные здоровые женщины. Кожа и кости это моветон.