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Русские девушки, играющие в американский футбол, взбудоражили соцсети

, ИА "Амител"
Девушек обвинили в несовершенстве форм

Фото: vk.com/vladivostok_orcas

Фотосессия женской сборной по американскому футболу из Владивостока вызвала огромный интерес у пользователей Сети. На снимках девушки предстали в нижнем белье и защитных комплектах. 

Так девушки решили привлечь новых участников и "разорвать" общественные стандарты красоты. 

Комментаторы в местных СМИ, куда попали снимки, традиционно разделились на два лагеря. Нашлись те, кому неотфотошопленные фотографии показались неэтичными, и те, кто восхитился дерзостью и смелостью "косаток". 

Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

13.02.2018 16:14
гость

Вот это сало.

0  0
13.02.2018 16:16
- гость -

Вот это кобылы...

0  0
13.02.2018 16:17
Блонди

они на допинге)

0  0
13.02.2018 16:18
- гость -

Они не на допинге. Они коней табунами останавливают.

1  0
13.02.2018 16:19
Геноцид Эклеров

а почему нынче все, кто раздевается, рассчитывает на восхищение своей "дерзостью и смелостью"?

гражданки, конечно, трэш.
можно было бы поберечь глаза впечатлительных, и не снимать подобную "сессию" вовсе.

0  0
13.02.2018 16:25
Сталинский Сокол

Билибирда! Тьфу. Противно смотреть. Они видимо с сайта-Русское порно. Особенно та, что с мороженным.

0  0
13.02.2018 16:30
iOne

Вы когда на пляже последний раз были???
Нормальные девченки!!!

2  0
13.02.2018 16:34
- гость -

Это нормальные живые бабы. Судя по количеству претензий в комментариях все спят как минимум с Джоли, Клаудиами Шиффер и кто там еще. Или, что скорее всего, просто с фотокарточкой на стене.

3  0
13.02.2018 16:35
- гость -

Мужики ноют, мол эта худая, эта толстая, яркий макияж, плоская задница, маленькая грудь, а сами выглядят, как ж@па из кустов

3  0
13.02.2018 16:43
Геноцид Эклеров

13.02.2018 16:30
iOne
исходя из погодных условий прошлым летом был)
девчонки НЕнормальные.

13.02.2018 16:34
- гость -
Джоли сейчас под 50, а Шиффер уже давно бабушка.
тут нет геронтофилов.
то что бабы живые я согласен: явно не мертвые.
но нормальными их называют только точно такие же жиртрестки)
ну, или мужики с сексуальными перверсиями.

13.02.2018 16:35
- гость -
а почему сразу ноют? высказывают своё мнение.
а насчет как выглядят: а кто спрашивает? можт вы крокодил?

0  0
13.02.2018 16:45
- гость -

высказывают своё мнение. я вам верю что ваши жены.сестры.матери.дочери все сплошь модели и миссис вселенной. верю на 100%

1  0
13.02.2018 16:46
- гость -

ой эклер ну ты то куда лезешь бибизяна ты небритая

0  0
13.02.2018 16:51
- гость -

13.02.2018 16:43
Геноцид Эклеров

Да вылези ты уже из глянцевых журналов, мальчик! И мультики анимешные перестань смотреть на ночь! Эти девчонки выше среднего. Смотри на экран и готовься к реальной жизни!

0  0
13.02.2018 16:54
Геноцид Эклеров

13.02.2018 16:45
- гость -
жены/сестры/матери/дочери не выставляют свои ню-съемки на общественное обозрение. разницу ощущаете? а если выставили - будьте готовы к негативу. причём справедливому.
а так наши жены/сестры/матери/дочери действительно королевы красоты)

13.02.2018 16:46
- гость -
для тебя, сахарная, могу побриться)

0  0
13.02.2018 16:56
- гость -

для тебя, сахарная, могу побриться) ну наконецто

0  0
13.02.2018 16:56
Геноцид Эклеров

13.02.2018 16:51
- гость -
мадам, зачем вы мне про свой средний говорите?
у меня своё понятие женской привлекательности, и здесь на фото нет ничего близкого к этому понятию.
а в Барнауле, в целом, полно симпатичных девушек. просто вы не в их числе, определенно.

0  0
13.02.2018 16:59
Геноцид Эклеров

13.02.2018 16:56
- гость -
а ты свои усы тоже сбреешь?)

0  0
13.02.2018 17:03
- гость -

а ты свои усы тоже сбреешь?) те, что ниже пояса не трону

0  0
13.02.2018 17:04
- гость -

Зачем все это было?

0  0
13.02.2018 17:08
- гость -

а зачем вы спецом зашли посмотреть?

0  0
13.02.2018 17:15
- гость -

У любителей скелетированных жертв женского концлагеря Равенсбрюк люто бомбануло. Тёлочки норм, есть что пощупать и помять.

1  0
13.02.2018 17:17
- гость -

если хоть один из мужиков, стонущих тут "бабы пошли не те" встанут с диванов, уберут пиво, подтянут пузо и сделают то, что делают эти девушки на футбольном поле, будет респект и уважуха.

а вообще таких женщин вокруг мильон тыщ

0  0
13.02.2018 18:06
гость

Ну всё фитоняшки описались от возмущения : " как такими можно быть ??!!! " Да , бывают и такие ,и именно такие и способны играть в такой " футбол " , а не тощие коровы .

0  0
13.02.2018 18:21
Раganka

Девушки решили что они секс-бомбы , они кочно бомбы , но не секс, жиртрес

0  0
13.02.2018 18:37
- гость -

Как это развидеть простому русскому школьнику?

0  0
13.02.2018 19:52
- гость -

Я-лучше!

0  0
13.02.2018 19:59
Барнаулец

Прекрасные здоровые женщины. Кожа и кости это моветон.

1  0
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