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Временным представителем губернатора в АКЗС назначен Олег Бубнов

, ИА "Амител"
До последнего времени он возглавлял правовой департамент Администрации Губернатора и Правительства края

Фото: altai.spravedlivo.ru

Обязанности представителя губернатора в Алтайском краевом Законодательном Собрании будет исполнять Олег Бубнов (на фото в центре), который до последнего времени возглавлял правовой департамент Администрации Губернатора и Правительства региона.

Напомним, что пост представителя главы края в АКЗС стал вакантным после того, как эту должность покинул Антон Васильев. Ныне господин Васильев назначен исполняющим обязанности декана юрфака АлтГУ.

Что касается персоны Олега Александровича Бубнова, то он родился 16 января 1977 года в Барнауле. В 1994 году поступил на строительный факультет "политеха" и окончил его в 1999 году по специальности "производство строительных конструкций". В 2001 году получил второе высшее образование по специальности "юриспруденция" в ААЭП.

С 2001 по 2003 год работал ведущим специалистом в юридическом отделе комитета по управлению государственным имуществом Алтайского края, с 2003 по 2005 год – консультантом главного управления экономики и инвестиций Алтайского края.

В 2005 году возглавил юридический отдел Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края. В марте 2015 года назначен на должность начальника правового департамента администрации края.

С января 2017 года в связи с изменением структуры органов исполнительной власти края назначен на должность начальника правового департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края.

Женат, воспитывает сына и дочь.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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