Ученые из США создали специальный тест, который поможет вычислить пары, способные изменить друг другу в ближайшие четыре года совместной жизни. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на статью Journal of Personality and Social Psychology.
Исследователи больше трех лет наблюдали за 150 недавно поженившимися парами. Некоторые из них за время исследования развелись, другие оказались в натянутых отношениях из-за измен. Оказалось, что на крепость брака влияет то, как сильно лица незнакомых людей привлекали парней и девушек.
Оказалось, что те, кто длительное время изучал фотографии привлекательных людей, чаще остальных разрывали свои отношения с партнером в последующие годы. Авторы исследования утверждают, что нельзя изменить восприятие этих людей. Однако в будущем знание этого факта поможет психологам в подборе стратегии для борьбы с семейными трудностями.
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