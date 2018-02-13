Сайт Amic.ru и ресторан "Асадор" проводили совместный конкурс на знание традиций Дня святого Валентина.
Розыгрыш романтического ужина на двоих стартовал в пятницу, 9 февраля, в нем приняли участие 300 человек.
Условия конкурса были простыми — правильно ответить на все вопросы теста, оставить свои контактные данные и ждать звонка от редакции Amic.ru. Все просто!
Так как дарим подарок в преддверии Дня всех влюбленных, мы выбрали того человека, который 14-м правильно ответил на вопросы теста. Победителем стал Дмитрий Иванов, который уже завтра пригласит свою вторую половинку в ресторан "Асадор".
г. Барнаул, Павловский тракт, 251В/2
Сайт
Комментарии