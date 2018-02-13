Фото: pravda-tv.ru
Хакеры совершили 11 успешных кибератак на российские банки в 2017 году посредством вируса Cobalt Strike, а сумма хищений составила 1,156 миллиарда рублей, передает агентство "ПРАЙМ" со ссылкой на зампреда Центробанка Дмитрия Скобелкина.
"Всего за 2017 год было зарегистрировано не менее 21 волны атак Cobalt Strike. Атакам подверглись более 240 кредитных организаций, из них успешных атак было 11", — отметил представитель ЦБ.
Ранее заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Центробанка Артем Сычев рассказывал, что отечественные банки подвергаются кибератакам два-три раза в неделю.
Самым используемым вирусом, по его словам, оказался Cobalt Strike.
Комментарии
Американские компы, сервера, маршрутизаторы, WWW. Даже кабеля и те, , американские. Сделаны в Китае, но лицензии-то американские! А сваливают все на каких-то мифических хакеров.
Хакеры сидят в Вашингтоне, а главный вирус - в Кремле.