Ежедневник: чем запомнилось 14 февраля

14 февраля в России, мире и Алтайском крае
В этот день во всем мире отмечают День святого Валентина.
Международный день книг. Этот праздник начали отмечать не так давно – с 2012 года, его инициатором выступила простая американка Эмми Бродмур, вернее, ее маленький сын. Именно он задал матери вопрос, почему в календаре нет такого дня, когда люди могли бы подарить книгу без повода, просто так.
Празднуется День компьютерщика. Этот праздник является неофициальным, но очень популярным в профессиональном мире. Он был учрежден в 1946 году, когда люди впервые смогли стать свидетелями первого электронного компьютера ENIAC I.
14 февраля 1918 года в России был введен григорианский календарь (новый стиль).
14 февраля 2005 года создан сервис YouTube.
В 1952 году открылись VI Зимние Олимпийские игры в Осло (Норвегия). В 1779 году умер Джеймс Кук, английский мореплаватель, руководитель трёх кругосветных экспедиций.
В 1848 году по мирному договору Мексика передала Техас Соединенным Штатам Америки.
В 1994 году умер Андрей Чикатило, самый известный российский серийный убийца, казнён в тюрьме Новочеркасска выстрелом в затылок.
Комментарии
В этот день во всем мире отмечают День святого Валентина.
точно во всем? и людоеды Тумба-Юмба тоже?
просто фееричный праздник - день казни Чикатило. АМИК, вы поумней ничего придумать не можете? еще и фото этого упыря влупили
чем запомнилось 14 февраля уже прошел день? как быстро
и людоеды Тумба-Юмба ай лавью хрум-хрум..ммм...
Норм подборка, нечего придираться не по делу.