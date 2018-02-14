Безопасность детей становится все более актуальной и значимой. Пару десятков лет назад дошколят и первоклассников спокойно отпускали одних на площадку во двор, отправляли в магазин и в школу. Сейчас же редкий родитель не задумается о том, стоит ли оставлять ребенка одного на улице. Но ситуации в жизни бывают разные: не у всех есть возможность попросить родственников забирать ребенка из школы или нанять для этого няню. И тут на помощь приходят разнообразные гаджеты, а какие, смотрите в нашем обзоре.
Кулон и брелок с трекером
Это изобретение подойдет для малышей. Им не нужно нажимать ни на какие кнопки — радиомаяки работают в автоматическом режиме. Сигнал тревоги подается на родительское устройство, если ребенок отошел на большее расстояние, чем ему положено. Такие могут быть в виде небольшого маячка, который можно спрятать в карман или сумку, в виде кулона, брелока и даже игрушки.
Стоимость мини-брелока – от 300 рублей.
Умные часы
Многие родители, даже в Барнауле, уже опробовали это устройство. Его функциональность зависит от цены, но даже в базовых моделях есть определение местонахождения ребенка, журнал его перемещений, определение геозон, например: дом, школа. На часы можно звонить и принимать с их помощью вызовы, причем вносить несколько телефонных номеров. А также есть кнопка SOS, отправляющая на родительское устройство карту с отметкой места, где находится чадо. Еще одна полезная функция — часы подают сигнал, если их снимают с руки. В некоторых есть возможность прослушивания, то есть вы в реальном времени можете узнать, что происходит рядом с ребенком.
Цена стартует от 1500 рублей.
Кольцо с тревожной кнопкой
Такое работает как трекер, определяя местонахождение ребенка, при этом, в случае необходимости, чадо может нажать на кнопки и оповестить родителя о том, что произошла какая-то непредвиденная ситуация. При этом кольцо будет полезно в случае, если у ребенка отнимут телефон или его будут держать за руки.
Это, пожалуй, одно из самых дорогих устройств, его цена составляет примерно 28 тыс. рублей.
Ультразвуковые отпугиватели собак
Опасность для ребенка могут представлять не только люди, но и собаки, при этом неважно, встретился ли ему одичалый уличный пес или же озлобленный домашний питомец, хозяин которого отпустил его погулять с поводка. Для того, чтобы избежать крайне неприятных последствий, связанных с укусами, стоит приобрести отпугиватель собак. Человек не слышит звук этого гаджета, а вот собака сталкивается с неким невидимым препятствием, после чего она просто убегает. Конечно, если собака тренированная или глухая, это не поможет, но все-таки лучше, чем ничего.
Цена от 400 рублей.
Законны ли все эти устройства?
Законность отпугивателей собак вопросов не вызывает, а вот использование различных часов с геолокацией, брелоков с маяками требует разъяснений. Применять GPS-маячки для слежки за взрослыми людьми незаконно, если, конечно, это не оговорено, например, трудовым договором. Что касается наблюдения за своими несовершеннолетними детьми с помощью технических новинок, важно следующее: до возраста дееспособности родители отвечают за здоровье, безопасность и действия чада. Поэтому для использования тех же умных часов достаточно устного согласия ребенка. Так что, даже если теоретически представить, что малыш подал в суд на маму или папу за то, что они подарили ему брелок с трекером, любые обвинения разобьются о здравый смысл и весомые аргументы родителей, касающиеся реальной необходимости гаджета. Кроме того, легальность использования таких устройств доказывает как минимум их свободная продажа.
Комментарии
"любые обвинения разобьются о здравый смысл" С нашими СУДАМИ не удивлюсь, что родителей привлекут по статье
14.02.2018 09:45
- гость -
не развивайте параною)
Истинно говорю, недавно мужика на почте вязали за подобную вещь.
14.02.2018 09:53
Аверс
НА почте вязать не будут. Максимум вызовут к таможенникам, до поступления на почту.
Житель села Лопатки Евгений Васильев этой осенью «прославился» тем, что стал фигурантом уголовного дела за покупку в Китае GPS-трекера. Следственные органы СКР по Курганской области обвиняют Васильева в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (по статье 138.1 УК РФ). Мужчине грозит судимость, штраф до 200 тыс. рублей или даже лишение свободы на срок до четырех лет. Мы нашли этого «злоумышленника» и выяснили, что 39-летний Евгений — отец четверых детей, инвалид 3-й группы, семья которого живет подсобным хозяйством. А GPS-трекер он заказал, чтобы вести слежку…за собственным теленком.
Дел по 138.1 полно, суды штампуют новых уголовников. В СК чистки и следаки зарабатывают себе палки на статистике, чтобы не вылететь.
теперь под 138.1 начали заводить уголовки за обычные GPS-трекеры, заказанные в Китае
В Тюмени осудили девушку, заказавшую через Интернет GPS-трекер, сообщает прокуратура Тюменской области.
Уголовное дело в отношении 21-летней тюменки, заказавшей техническое средство для негласного слежения, передано в суд.
Из материалов дела следует, что в июне 2017 года через Интернет тюменка заказала GPS (GSM) – трекер «TK102», позволяющий отслеживать местоположение человека или транспорта. Однако получить заказанный товар она не смогла, т.к. в ходе таможенного досмотра международного почтового отправления, поступившего из Монголии, трекер был обнаружен и изъят сотрудником таможни в Екатеринбурге.
Амик статистику для следаков улучшает?
да это просто пользушный материал, вы о чем?)
1. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ всю эту хрень из Китая!!!! Попадете или на штраф 200 тыс., или на уголовку!! ТОЛЬКО у местных (росс.) продавцов!!
2. Смысла в этой хрени - чуть более чем ноль. у меня есть у ребенка часы каркамовские. Во-первых, интервал обновления геометки - 10 минут. Можно выставить и постоянный - но тогда батарея в часах держит меньше часа.. Представляете, что может за 10 минут произойти с ребенком? Во-вторых - точность определения в помещениях - чуть менее, диаметром километра.. у меня ребенок в 132-й школе - часы показывают метку в районе Сулимы..
Хотя это все-таки лучше, чем ничего, т.к. на открытой местности определяет с точностью до 10м., есть кнопка СОС и обратная связь.