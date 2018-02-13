Фото и видео: Катунь 24
Пожар произошел в здании завода "Кристалл" в Барнауле в одном из офисов на пятом этаже.
Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании в помещении офиса, арендуемого одним из ООО, по адресу: улица Малахова, 177е поступили в 12:32.
Ликвидировать пожар удалось в 12:45. На место выезжали восемь единиц техники и 21 человек личного состава.
Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. В результате ЧП пострадал мужчина, который был госпитализирован.
Предварительной причиной пожара называется короткое замыкание электропроводки.
Комментарии
Живой человек лежит и некому помочь при такой толпе.
Там проводка с 70-х, наверно. Автоматов отключения нет, вот и вспыхнуло.