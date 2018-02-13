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Первый в России геопарк может появиться в Белокурихе

, ИА "Амител"
С инициативой создания парка выступил "Курорт Белокуриха"

Фото: rus-gid.ru

Первый в России геопарк может появиться в алтайском городе-курорте Белокуриха. Эта инициатива  принадлежит "Курорту Белокуриха", сообщают "Вести Алтай".

Инициативе предшествовали исследования, которые длились больше года. Алтайские геологи за это время обследовали местность вокруг курорта. Они фиксировали уникальные памятники природы, целебные родники, месторождения полезных ископаемых, следы тектонического движения земной коры. Результаты исследования лягут в основу геологического маршрута для туристов.

Как рассказал заместитель генерального директора компании "Курорт Белокуриха" Олег Акимов, от взгляда группы ученых-геологов не ускользнуло ничего. Теперь известно, что около курорта есть вольфрамовый рудник. Здесь же шла добыча берилла, золота.

"И на основе вот этой совокупности всей смогли образовать идею геологических маршрутов с геологическими музеями на местах месторождений. Человек может взять туристический геологический маршрут, заехав в Белокуриху, Белокуриху-2, Белокуриху-3, уехав на Шинок, Денисову пещеру и захватив ещё реку в районе села Сарасы. Вот эти три яркие площадки позволяют нам сказать, что можно создать в этом районе геологический парк", — сказал он.

Заместитель генерального директора подчеркнул, что уже есть официальное заключение о возможности создания геопарка от Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН. Однако этого недостаточно. Нужно провести дополнительные исследования. Особый статус геопарка может присвоить и комиссия ЮНЕСКО. В геопарке должно быть как минимум  54 памятника природы.

Геопарк — имеющий особый охраняемый статус регион, на территории которого наглядно раскрывается геологическая история Земли, формирования местных ландшафтов, образования пород и месторождений полезных ископаемых, сохранились в массовом порядке ископаемые останки доисторических животных. В созданных в различных странах геопарках проводятся ознакомительные экскурсии, наиболее значимые места (геопункты) оборудованы пояснительными таблицами. По специально проложенным маршрутам, оборудованным указателями и путевыми картами, могут передвигаться как пешие туристы, так и велотуристы.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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