Компания "Авиафлот" объявила о снижении стоимости билетов на полеты в теплый период года. Приобрести билеты на летний отдых можно сейчас значительно дешевле, чем в летние месяцы перед вылетом. Скидка на сегодняшний день составляет до 30% от тарифа.
Период продажи билетов по акции — с 12 по 25 февраля 2018 года. Период вылета — с 14 мая по 28 октября 2018 года. В распродаже участвуют популярные летние направления: российский юг и европейские курорты, живописные Франция и Чехия, аккуратные Польша и Германия, гостеприимные Испания и Италия, необыкновенные Израиль и ОАЭ, экзотические Китай и Таиланд, древние Грузия и Армения.
Количество мест ограничено.
Билеты в Симферополь — от 17 992 руб./чел. туда-обратно
Билеты в Геленджик — от 17 897 руб./чел. туда-обратно
Билеты в Сочи — от 17 992 руб./чел. туда-обратно
Подробности по телефону (3852) 22-68-76
Сайт компании
Группа компаний "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" — лидер по продаже авиабилетов более 20 лет. По результатам работы туристическая компания "Авиафлот" вошла в "ТОП-100 лучших туристических компаний" России.
Барнаул (3852) 22-66-66
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