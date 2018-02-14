Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу пройдет 10 марта в Барнауле. Традиционно туда съедутся лучшие спортсмены со всех регионов Сибири. Мероприятие начнется в 17 часов во Дворце культуры "Моторостроителей" по адресу: ул. Германа Титова, 50а (ул. Малахова, 6).
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу – это грандиозное и будоражащее кровь и взгляд соревнование, сильные и красивые соперники, интрига до последних секунд и просто незабываемое действие, которое стоит увидеть вживую. Мероприятие традиционно является значимым событием в жизни жителей города и любителей бодибилдинга и фитнеса. Ежегодно турнир проводится каждую весну и собирает на одной площадке более 70 лучших атлетов Сибири. И в этом году вновь представители одной из сильнейших команд — команды Алтайского края продемонстрируют плоды своих ежедневных трудов, ведь именно среди наших спортсменов есть многократные призеры чемпионатов мира, России и Европы.
30 победителей будут определены в 10 категориях. Они получат денежные призы. Билеты на чемпионат можно приобрести в сети тренажерных залов Федерации бодибилдинга Алтайского края HARDCORE, а также на сайте http://barnaul.kassy.ru/event/2579/ (Городские зрелищные кассы).
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте http://championship22.ru/ как "зритель", чтобы стать участником розыгрыша абонементов HARDCORE и продукции от спонсоров. 10 марта на чемпионате определят счастливчиков и вручат подарки победителям. Вся подробная информация о чемпионате, положение, программа и форма регистрации зрителей и участников находятся на сайте: http://championship22.ru/.
Комментарии
Химические "красавицы" и "кросавчеги" посоревнуются,чтобы через месяцок, сного заплыть жирком.
Точняк. Гоняют сало туда сюда. Нет как мы, постоянно заплывшие или дистрофики.
Атлетичные самки...ммммм..... ....
хоспади, насколько унылое зрелище...
качки, перемазанные грязью, которую они называют бронзатом, и остервенелые от сушки мужеподобные тётки...
Что-то они не очень-то красиво выглядят, будто верёвки, а не мышцы.
Все бабы завистливые отписались или нет?
Я выгляжу лучше! В тренажёрный хожу 2 раза в неделю, иногда в бассейн, дома почти каждый день минут по сорок зарядка, но у меня нет цели накачиваться как бодибилдерши, я заниматься начала из-за проблем со здоровьем, теперь о них и забыла, результаты жалко терять, заниматься нравится, вот и занимаюсь. Тут каждому своё. Удачи им в чемпионате!
14.02.2018 11:42
- гость -
Поддерживаю.
Но не поддерживаю современные веяния по поводу ПП, сушек тела и чрезмерной тренажерки. Я занимаюсь раза 2 на групповых (но иногда пропускаю и это не старашно), иногда в бассейн, иногда коньки-лыжи, летом иногда бегаю. Фигура для моих лет отличная, целлюлита 0, кожа благодаря разнообразному хорошему питанию хорошая. И, да: я и пивка могу выпить и шашлычек вкинуть.
Главное жить в гармонии с собой и НЕ ВДАВАТЬСЯ В КРАЙНОСТИ!
Всем хорошего дня!
Наш край дал немало чемпионов железного спорта. Это заслуга тренеров и упорство спортсменов. Мне качалка помогла найти женщину своей мечты, избавиться от вредных пристрастий, стать сильнее и не только физически. Удачи в чемпионате!