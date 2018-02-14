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Самые сильные бодибилдеры и фитнес-тренеры Сибири вновь выступят в Барнауле

, ИА "Амител"
Мероприятие пройдет 10 марта

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу пройдет 10 марта в Барнауле. Традиционно туда съедутся лучшие спортсмены со всех регионов Сибири. Мероприятие начнется в 17 часов во Дворце культуры "Моторостроителей" по адресу: ул. Германа Титова, 50а (ул. Малахова, 6).

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу – это грандиозное и будоражащее кровь и взгляд соревнование, сильные и красивые соперники, интрига до последних секунд и просто незабываемое действие, которое стоит увидеть вживую. Мероприятие традиционно является значимым событием в жизни жителей города и любителей бодибилдинга и фитнеса. Ежегодно турнир проводится каждую весну и собирает на одной площадке более 70 лучших атлетов Сибири. И в этом году вновь представители одной из сильнейших команд — команды Алтайского края продемонстрируют плоды своих ежедневных трудов, ведь именно среди наших спортсменов есть многократные призеры чемпионатов мира, России и Европы.

30 победителей будут определены в 10 категориях. Они получат денежные призы. Билеты на чемпионат можно приобрести в сети тренажерных залов Федерации бодибилдинга Алтайского края HARDCORE, а также на сайте http://barnaul.kassy.ru/event/2579/ (Городские зрелищные кассы).

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте http://championship22.ru/ как "зритель", чтобы стать участником розыгрыша абонементов HARDCORE и продукции от спонсоров. 10 марта на чемпионате определят счастливчиков и вручат подарки победителям. Вся подробная информация о чемпионате, положение, программа и форма регистрации зрителей и участников находятся на сайте: http://championship22.ru/.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

14.02.2018 08:15
Уася

Химические "красавицы" и "кросавчеги" посоревнуются,чтобы через месяцок, сного заплыть жирком.

0  0
14.02.2018 08:54
- гость -

Точняк. Гоняют сало туда сюда. Нет как мы, постоянно заплывшие или дистрофики.

0  0
14.02.2018 09:08
- гость -

Атлетичные самки...ммммм..... ....

0  0
14.02.2018 09:18
Геноцид Эклеров

хоспади, насколько унылое зрелище...
качки, перемазанные грязью, которую они называют бронзатом, и остервенелые от сушки мужеподобные тётки...

0  0
14.02.2018 11:14
- гость -

Что-то они не очень-то красиво выглядят, будто верёвки, а не мышцы.

0  0
14.02.2018 11:25
Барнаулец

Все бабы завистливые отписались или нет?

0  0
14.02.2018 11:42
- гость -

Я выгляжу лучше! В тренажёрный хожу 2 раза в неделю, иногда в бассейн, дома почти каждый день минут по сорок зарядка, но у меня нет цели накачиваться как бодибилдерши, я заниматься начала из-за проблем со здоровьем, теперь о них и забыла, результаты жалко терять, заниматься нравится, вот и занимаюсь. Тут каждому своё. Удачи им в чемпионате!

0  0
14.02.2018 11:54
- гость -

14.02.2018 11:42
- гость -
Поддерживаю.
Но не поддерживаю современные веяния по поводу ПП, сушек тела и чрезмерной тренажерки. Я занимаюсь раза 2 на групповых (но иногда пропускаю и это не старашно), иногда в бассейн, иногда коньки-лыжи, летом иногда бегаю. Фигура для моих лет отличная, целлюлита 0, кожа благодаря разнообразному хорошему питанию хорошая. И, да: я и пивка могу выпить и шашлычек вкинуть.
Главное жить в гармонии с собой и НЕ ВДАВАТЬСЯ В КРАЙНОСТИ!
Всем хорошего дня!

0  0
14.02.2018 12:05
жму 210 кг

Наш край дал немало чемпионов железного спорта. Это заслуга тренеров и упорство спортсменов. Мне качалка помогла найти женщину своей мечты, избавиться от вредных пристрастий, стать сильнее и не только физически. Удачи в чемпионате!

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