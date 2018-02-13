Фото: vk.com/barneos22
Пешеход погиб под колесами грузовика КамАЗ в Барнауле на улице Трактовой во вторник, 13 февраля.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, на место трагического инцидента выехал экипаж ДПС. Информация уточняется.
В социальных сетях появились фотографии с места смертельного ДТП.
Комментарии
вот гадже пешеход. надо было подождать пока все машины проедут, палаточку поставить костерок разжечь, чайку скипятить - чтоб нескучно ждать было.
Месный, извини, но ты идиот. Легче сейчас стало родне погибшего, что он по ПП переходил или очень рядом с ПП?
13.02.2018 16:32
- гость -
а чё эт я идиот то, тут в основном все водятлы так считают - пешик неожиданно выскочил прям по колёса камазу иначе чёбы он на него наехал-то. а неожиданно выскакивать нельзя, даже на переходе, камаз вон какой тяжелый фиг его так быстро остановишь да и дорога вон скользкая ещё.