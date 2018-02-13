Фото: правительство Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин 13 февраля встретился с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю Юрием Куриленко, где они обсудили итоги работы налоговой системы в 2017 году.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в консолидированный бюджет Алтайского края зачислено порядка 70% налоговых сборов, собранных в 2017 году на территории региона. В консолидированный бюджет края поступило 56 миллиардов рублей доходов (рост на 4,4%, или на 2,3 миллиарда рублей), в краевой бюджет — 42 миллиарда рублей (рост на 12%, или на 4,3 миллиарда рублей). В доходы местных бюджетов зачислено 13 миллиардов рублей. Это больше, чем в 2016 году, на 7,7%, или почти на 943 миллиона рублей.
Общая сумма собранных в крае страховых взносов составила около 42 миллиардов рублей. Это больше, чем в 2016 году, на 12%, или на 4,3 миллиарда рублей.
"Темпы роста налоговых поступлений в федеральный бюджет заметно выше, чем налоговых доходов, которые идут в региональный и муниципальные бюджеты. Мы понимаем, что налоговые платежи формируются по разным механизмам. Федеральные налоги в основном оборотные. Как раз значительный рост налогов с оборота НДС говорит о том, что экономическая деятельность в регионе активизируется — в промышленном производстве и сельском хозяйстве, сфере торговли и услуг. При этом мы ожидаем большего по темпам роста налогов, которые транслируются в региональный бюджет (рост в прошлом году составил 3%). Имею в виду налог на прибыль, значительная часть которого идет в региональный бюджет, и другие виды налогов. Нам есть над чем поработать всем вместе", — подчеркнул Александр Карлин.
Губернатор также попросил руководителя налоговой службы региона организовать в оптимальные сроки работу по списанию с граждан задолженности, которая образовалась в период до 1 января 2015 года. Речь идет о 2,5 миллиардах рублей, которые сложно будет вернуть.
"Убедительно прошу эту работу проводить открыто, доводить информацию и до налогоплательщиков, и в целом до населения. При этом у людей не должен создаваться стереотип безответственного отношения к обязанности по уплате налогов в расчете на то, что через какое-то время будут списывать новую задолженность. Поэтому списание безнадежной задолженности прошлых лет должно сопровождаться более серьезной и интенсивной работой по текущим платежам, по взысканию задолженности за два-три последних года", — считает Александр Карлин.
Глава региона также обратил внимание на необходимость контроля со стороны налоговой службы за неформальной занятостью. К этой теме Карлин попросил отнестись крайне серьезно.
"Сплошь и рядом мы видим, как уплачиваются оборотные налоги НДС, и в достаточно большом объеме, в той же розничной торговле. Сейчас очень трудно не платить НДС, выстроена эффективная система контроля. И этот же бизнес не выполняет своих обязанностей в качестве налогового агента, не транслирует в бюджет налог на доходы физических лиц. Иными словами, либо зарплата не выплачивается легально, либо не выполняются обязанности по уплате налога. Просил бы на эти случаи реагировать своевременно, для нас это очень важно не только с точки зрения доходов в бюджет", — добавил губернатор.
Комментарии
Да нифига они не слушаются Путина, 2 месяца уже прошло, а никому ещё не списали! Может губернатора послушаются...
наверное ждут результатов выборов 18 марта
Да при нем хоть работа пошла. Семейные кланы выметаются, и ДР плюсы.
да! на письма официальные об амнистии от Вовки они упорно молчат!
Не надо спешить платить налоги. Придет время и опять их простят, т.к. очень много не платят. Если ты ЛОХ, то плати. Терпила по жизни всегда платит.
ахаххааа...
Вот что выдает налоговая))))))
Уважаемые пользователи!
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Приносим свои извинения!
[em]При этом у людей не должен создаваться стереотип безответственного отношения к обязанности по уплате налогов[/em]
Уже давно сформировался, т.к. раньше сколько не пытался уплачивать все налоги, но всё-равно приходили извещения, что я им должен, одинаково , что на предприятии, что свои личные налоги.
Так же, например, налоговая не отслеживает, думаю, что специально , когда граждане избавляются от налогооблагаемого имущества и продолжают им слать уведомления об уплате налога. Лично сам продал автомобиль в 2001 году и мне вплоть до 17-го года шли уведомления об уплате транспортного налога на этот автомобиль. Знаю много людей продавших земельные доли участков сельскохозяйственного назначения, а им продолжают идти уведомления об уплате земельного налога. Бабушки приходят, плачут жалуются, мы же вам продали землю, а почему налог на неё идёт?
Неуважительное отношение налоговых органов к гражданам порождает неуважительное и безответственное отношение граждан к обязанностям по уплате налогов.
Налоговики получили зарплату в 2017 году на 100тр меньше по сравнению с 2016 годом. Отдали сборы пенсионного фонда ,скоро таможня. Если корову не кормить а только доить она сдохнет.Не живите одним днем господа.
Хорошо, что комментаторы прекрасно разбираются в налоговом законодательстве.
Карлин призвал главного налоговика Алтая активнее взимать задолженность
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Вы хоть правильно налоги посчитайте. Первый налог на квартиру был 200 рублей, два года назад 800, сейчас 3200. Стоимость моей 2 комнатной квартиры 50 м2 на 1991 год у них 17000, когда трехкомнатная 12000 стоила.
Короче, сказал выдавливать из нищих предпринимателей последнее, чтобы те сдохли и перестали платить зпл населению края
Ну не переживайте, весной вам еще НДС поднимут до 22% вот радость то будет ....
конечно ,если останутся в креслах те кто это хочет сделать
13.02.2018 18:46
- гость -
Вы хотя бы в берегах разберитесь. В смысле - берега не путайте. Причем тут налоговая? Это вопросы к народным избранникам которых Вы выбрали, или очканув, в очередной раз, и не зная за кого голосовать просто не пошли на выборы. Так, что все повышения налогов к власти и депутатскому корпусу. Или Вы недалекий человек, не знающий элементарных вещей и не представляющий государственного устройства России? А А.Б.Карлин правильно попросил Ю.А.Куриленко взыскивать с недоимщиков долги. Юрий Александрович, профессионал все сделает по закону. Да, и спецы в алтайском налоговом ведомстве не промах, воспитали предыдущие руководители. Тяжко придется недоимщикам. Не завидую разгильдяям.
13.02.2018 19:16
- гость -
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Налоговая прекрасно знает работает человек или нет, а тем не менее начисляет неработающим старше 50 лет налоги по мошеннической схеме по 10 тысяч рублей на маленькие квартиры, в то время как жилье у чиновников в благотворительных фондах и налоги не платят. Если вы защищаете мошенников, то вы сами не лучше.
13.02.2018 19:16
- гость -
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Ты просто лизун за деньги.
Вы лучше занимайтесь своим делом. В экономике Вы полный ноль. Даю совет, если Вы пенсионер и имеете одну квартиру - у Вас льгота. только характер льготы заявительный, т.е. за Вас это ни будет делать никто. Будут начислять и дальше, таков закон. Про фонды круто - уровень выпускной группы Д/С.
Налоговая прекрасно знает работает человек или нет, а тем не менее начисляет неработающим старше 50 лет налоги по мошеннической схеме по 10 тысяч рублей на маленькие квартиры
Факты есть подтверждающие твой бред , звездоболище? Запили пару сканов квитанций, с малой площадью и десяткой налога.