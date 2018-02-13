Фото: vk.com/barneos22
Подробности смертельного ДТП, случившегося днем 13 февраля на улице Трактовой в Барнауле, сообщили в городской ГИБДД.
По информации ведомства, трагический инцидент случился в 14:55 в районе дома №7. Предварительно установлено, что водитель грузовика с прицепом, мужчина 1960 года рождения, двигался по улице Трактовой от Павловского тракта и допустил наезд на пешехода.
В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. В данный момент устанавливается его личность.
По факту аварии проводится проверка.
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