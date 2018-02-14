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Выборы президента близко: Барнаул в преддверии единого дня голосования

, ИА "Амител"
Выборы президента РФ пройдут 18 марта

Фото: Екатерина Смолихина, Александра Черданцева/Amic.ru

Выборы президента Российской Федерации приближаются, и трудно это не заметить. Агитационные плакаты размещены по всему Барнаулу.

Корреспонденты Amic.ru запечатлели некоторые из них. 

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Комментарии

14.02.2018 06:06
Гость

Грудинин!!! Наш президент!!!

0  0
14.02.2018 07:01
- гость -

Грудинин агитирует женщин в интернете, присылая им фотографии своего хозяйства

0  0
14.02.2018 07:03
месный

Это не выборы - это жульничество!!!

0  0
14.02.2018 07:22
- гость -

У месного какая-то унылая мантра.

0  0
14.02.2018 07:45
месный

14.02.2018 06:06
Гость

грудинин засланный мутный типок!!!

0  0
14.02.2018 07:48
227

Да не отдадут власть серьезные люди, рисковавшие ради нее жизнью в 90-е, путем простого голосования. Так что выходной 18 марта лучше потратить на что-нибудь полезное - сходить в поход с детьми, перебрать картошку в погребе, откидать снег на даче

0  0
14.02.2018 08:04
месный

14.02.2018 07:48
227

совершенно верно! Кто хочет признать это переназначение выборами идёт и голосует.

0  0
14.02.2018 08:22
- гость -

грудинин засланный мутный типок!!!

Навальный засланный, мутный типок. Его место на нарах.

0  0
14.02.2018 08:32
- гость -

19 лет нами правит Владимир Путин и намерен делать это еще, но до сих пор он никогда не был человеком. Он был Президентом. Он был Супергероем. Он умел взлетать в небеса и погружаться на глубины. Мог бросать через бедро и забивать в ворота, мог понимать язык птиц и зверей. Он точно знал, сколько иностранных футболистов полагается иметь в футбольной команде, а сколько российских, был способен оценить прелесть фильмов и важность открытий. Он, правда, совсем не разбирался в допинге и был не в курсе вскрытия пробирок.

Согласно употребительному блатному выражению полетели ответки. За все то, чем принято было гордиться: за ссору со всем миром и дружбу с наихудшими из соседей и «геополитических партнеров», за пропаганду, за вранье, за пренебрежение правилами. Всеми – от безопасности полетов до международного права. И полетели эти ответки прямо перед выборами – вероятно, для наглядности.

0  0
14.02.2018 09:35
- гость -

Те кто пойдут на выборы, подставят и своих близких и себя.

0  0
14.02.2018 09:35
- гость -

14.02.2018 06:06
Гость
Грудинин!!! Наш президент!!!

Совсем мозгов нет?

0  0
14.02.2018 09:36
iOne

Я вот все не могу понять, почему люди которые не поддерживают В.В считают, что его большинство не выберет? Конечно понимать , что мнение большинства отличается от твоего не приятно. Но и писать про заговоры и подтасовки тоже не очень умно. Это и есть демократия

0  0
14.02.2018 09:39
- гость -

Я вот все не могу понять, почему люди которые не поддерживают В.В считают, что его большинство не выберет? Конечно понимать , что мнение большинства отличается от твоего не приятно. Но и писать про заговоры и подтасовки тоже не очень умно.

почему почему. потому что считают себя единственными умными прочитав всего одну книгу.
http://i004.radikal.ru/1509/89/e01d5ed56b93.jpg

0  0
14.02.2018 09:40
- гость -

14.02.2018 09:35
- гость -
Те кто пойдут на выборы, подставят и своих близких и себя.

Это сделают те, кто НЕ пойдет на выборы. Хотите выборы без подтасовок? Придите все. При 100% явке не будет возможности для манипуляций.

0  0
14.02.2018 09:41
- гость -

Пусть его перевыбирают пенсионеры, он для них много сделал.
Позорные недовыборы.

0  0
14.02.2018 09:48
месный

14.02.2018 09:40
- гость -

чтобы на выборы идти там должен быть хоть кто-то за кого стоит проголосовать. там такой есть? нет - вот и делать там нечего!

0  0
14.02.2018 09:58
- гость -

14.02.2018 09:48
месный

Каждый сам решает, есть там достойный или нет.

0  0
14.02.2018 10:07
Геноцид Эклеров

какждый суслик - агроном.

лично меня умиляет мания местных сусликов как-то охарактеризовать глобальное событие, которые идет в разрез с их сусликовым мировосприятием.
они считают Путина плохим. а сколько вас таких?
они считают Грудинина плохим. а сколько так думающих?
они считают достойным Ололёшу, а выборы считают подтасовкой. но сколько людей, которые думают совершенно иначе?

я вот не вижу логики в утверждении, что выборы без Ололёши - подтасовка, а с ним - честные. выборы либо соответствуют Закону, либо нет. не согласны с Законом - вэлкам в суд. всё, только такая процедура правильная и законная.

лично я на выборы пойду, и проголосую за ПНГ!

0  0
14.02.2018 10:12
новый президент


14.02.2018 09:48
месный

[старожил] [больше 500 сообщений]

Навальный ваш подстилка ФСБшная, скоро увидим как он расчехлится, а ты призываешь к байкоту в котором смысла нет. Если хочешь реально что-то изменить приходи и голосуй

0  0
14.02.2018 10:15
- гость -

Маккейн - наш президент! Будут вложены миллиарды в экономику! В развитие ГМО сельского хозяйства, внутреннюю добычу нефти и газа, заводов по первичной переработке сырья, лесопереработку! Голосуй за Маккейна!

0  0
14.02.2018 10:20
- гость -

14.02.2018 09:48
месный
Ты прекрасный, образованный, у тебя нет судимостей и т.д. Баллотируйся! Тебя поддержит 146% населения и будешь правильно управлять и по совести и будет Рай в России!
Или нет.. ты так просто скулить можешь!?

0  0
14.02.2018 10:31
Иsтина

Путин - 3 раза
Грудинин - 2 раза
Жириновский -1 раз ...


Остальных нет на фотках
Налицо предвзятая предвыборная незаконная агитация.
ЦИК, АУ!!! накажите срочно АМИК

0  0
14.02.2018 10:49
- гость -

14.02.2018 10:31
Иsтина


Да ещё и на самой центральной фотографии билборд с "сильным президентом". Мне одному кажется что это чистая случайность?

0  0
14.02.2018 11:18
колхозан

Пиарят одного Путина . 20 лет в Кремле . Собрался наверно в Мавзолей после очередного президентства. .

0  0
14.02.2018 11:22
месный

14.02.2018 10:12
новый президент

Дак в том-то и вся загвоздка, что там не за кого голосовать-то. Там никто президентом кроме путина быть не собирается , работу по этому поводу никакую не ведёт, сидит на жопе ровно, как и было задумано.
За путина я голосовать не собираюсь. Зачем тогда туда идти, поучаствовать в этом лохотроне и согласиться с ним? Там всё сделано заранее, чтобы победил путин, других вариантов нет, если вы это в упор не видите, ну чтож жаль, соглашайтесь с тем, что и далее будет также как и предыдущие 18 лет, кто с этим не согласен не идёт.

0  0
14.02.2018 11:41
гость

Голосуем за Грудинина!Порядочный и умный президент-сильная Россия!

0  0
14.02.2018 11:46
- гость -

. Так что выходной 18 марта лучше потратить на что-нибудь полезное - сходить в поход с детьми, перебрать картошку в погребе, откидать снег на даче

Я тебя буду ждать!

0  0
14.02.2018 11:47
месный

14.02.2018 11:41
гость

ваш грудинин президентом быть не собирается, какой смысл за него голосовать?
да и к тому же он в единой россии много лет состоял и доверенным лицом путина был, хотел в ЛДПР перебежать, не взяли, про свои зарубежные счета призабыл и ваще мутный тип и перебезчик, такой предаст не задумываясь как замаячит выгода .

0  0
14.02.2018 11:47
- гость -

Надо на иконы ещё поместить изображения Путина, только там их ещё нет

0  0
14.02.2018 11:49
- гость -

У меня всё больше формируется мнение, что ни один из кандидатов НЕ достоин быть президентом, а Путин тем более. Не пойду я на выборы.

0  0
14.02.2018 11:50
Павмекакий

И поверх "сильной страны и сильного президента" наклеены рекламные объявления "кредит за 30 мин" .))

0  0
14.02.2018 12:10
- гость -

14.02.2018 06:06
Гость

Портрет в красный угол и молись на него! )))))))))))))))))))))

0  0
14.02.2018 12:18
Иsтина

месный - так тебя мама на выборы и не отпустит, ибо домашку по истории не сделал

0  0
14.02.2018 12:22
Иsтина

месный - судя по "перебезчик", "ваще", "грудинин", у тебя еще и русскому языку двойка...
Иди учи уроки, а не сиди на амике

0  0
14.02.2018 12:24
- гость -

На выходных был на спартаке. везде объявления и реклама. Получение кредитов с плохой кредитной историей, Помощь людям попавшим в сложную жизненную ситуацию: алкоголь, наркотики, потеря жилья, получение кредита до зарплаты. и все в таком роде. реально ужасает

0  0
14.02.2018 12:47
- гость -





Представьте несколько команд катал, из которых одни обещают раздеть вас до нитки, вторые только до трусов, а третьи снимут с вас только верхнюю одежду и даже оставят немного денег на проезд домой. С кем вы сядете играть? Результат то очевиден. Все они представляют интересы выдвинувшего их капитала или преследуют свои сугубо меркантильные цели.




0  0
14.02.2018 12:51
месный

14.02.2018 12:22
Иsтина

я технарь, а не лингвист!
аргументов нет переходим на личности, да?

0  0
14.02.2018 12:51
Павсекакий

12:47, пусть всё останется, как есть?
Вы можете не заниматься политикой, политики всё равно будут заниматься вами. Пока вы гражданин РФ, вы в игре, и каталы всё равно вас обувают, независимо от вашего участия в голосовании.

0  0
14.02.2018 12:56
Иsтина

месный - а технари должны быть безграмотными???
или технарь - это мужской род от слова "техничка"?

0  0
14.02.2018 12:58
Иsтина

14.02.2018 12:47
- гость -

Я эти фразы уже третий день читаю.. притом повторяются слово в слово.
С фантазией у вас напряжёнка??

0  0
14.02.2018 13:02
- гость -

14.02.2018 12:51
Павсекакий

Так зачем участвовать в игре с каталами? Чтобы все видели, что игра была и раздели по правилам? А если не играть, то даже со стороны будет видно, что это не игра, а простой гоп-стоп, а это уже уголовка. И чем меньше людей будет участвовать в их игре, тем скорее все их назовут преступниками, а не игроками.

0  0
14.02.2018 13:03
месный

14.02.2018 12:56
Иsтина

а вас эта сильна беспакоид? Я туд не диктанд пешу!

ложить, каг, таг, звОнит - удавитесь блин.

0  0
14.02.2018 13:11
Павсекакий

"если не играть, то даже со стороны будет видно, что это не игра, а простой гоп-стоп"
------
Со стороны и так всё видно. И давно понятно. Поэтому расея в кольце врагов, её пинают и унижают. Игра состоится независимо от вашего прихода на избирательный участок и при любой явке.

0  0
14.02.2018 13:13
Павсекакий

"тем скорее все их назовут преступниками, а не игроками."
-----
Их и так называют преступниками. Ну и что? Им насрать.

0  0
14.02.2018 13:25
Геноцид Эклеров

14.02.2018 13:13
Павсекакий
кто называет? лесной уголовник? а он в авторитете?)

0  0
14.02.2018 13:26
месный

14.02.2018 13:13
Павсекакий

нафига им тогда нужна явка, чего они её тогда так стараются обеспечить?

0  0
14.02.2018 13:26
- гость -

14.02.2018 13:13
Павсекакий

Если бы им было на..ть, они бы эту возню не затевали. А им хочется быть легитимными и рукопожатными не только среди преступников, но и среди мировых лидеров. И вся эта возня с процентами явки исключительно для внешнего потребления. Так зачем им в этом помогать?

0  0
14.02.2018 13:27
месный

14.02.2018 13:25
Геноцид Эклеров

в цивилизованных странах эту шайку уже давно преступниками считают - отсюда и санкции придуманы для них.

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