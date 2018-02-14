Фото: Екатерина Смолихина, Александра Черданцева/Amic.ru
Выборы президента Российской Федерации приближаются, и трудно это не заметить. Агитационные плакаты размещены по всему Барнаулу.
Корреспонденты Amic.ru запечатлели некоторые из них.
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018
Фото: Екатерина Смолихина, Александра Черданцева/Amic.ru
Выборы президента Российской Федерации приближаются, и трудно это не заметить. Агитационные плакаты размещены по всему Барнаулу.
Корреспонденты Amic.ru запечатлели некоторые из них.
|<
|февраль 2018
|пн
|вт
|ср
|чт
|пт
|сб
|вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.
Провайдер — «Интелби»
При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.
Комментарии
Грудинин!!! Наш президент!!!
Грудинин агитирует женщин в интернете, присылая им фотографии своего хозяйства
Это не выборы - это жульничество!!!
У месного какая-то унылая мантра.
14.02.2018 06:06
Гость
грудинин засланный мутный типок!!!
Да не отдадут власть серьезные люди, рисковавшие ради нее жизнью в 90-е, путем простого голосования. Так что выходной 18 марта лучше потратить на что-нибудь полезное - сходить в поход с детьми, перебрать картошку в погребе, откидать снег на даче
14.02.2018 07:48
227
совершенно верно! Кто хочет признать это переназначение выборами идёт и голосует.
грудинин засланный мутный типок!!!
Навальный засланный, мутный типок. Его место на нарах.
19 лет нами правит Владимир Путин и намерен делать это еще, но до сих пор он никогда не был человеком. Он был Президентом. Он был Супергероем. Он умел взлетать в небеса и погружаться на глубины. Мог бросать через бедро и забивать в ворота, мог понимать язык птиц и зверей. Он точно знал, сколько иностранных футболистов полагается иметь в футбольной команде, а сколько российских, был способен оценить прелесть фильмов и важность открытий. Он, правда, совсем не разбирался в допинге и был не в курсе вскрытия пробирок.
Согласно употребительному блатному выражению полетели ответки. За все то, чем принято было гордиться: за ссору со всем миром и дружбу с наихудшими из соседей и «геополитических партнеров», за пропаганду, за вранье, за пренебрежение правилами. Всеми – от безопасности полетов до международного права. И полетели эти ответки прямо перед выборами – вероятно, для наглядности.
Те кто пойдут на выборы, подставят и своих близких и себя.
14.02.2018 06:06
Гость
Грудинин!!! Наш президент!!!
Совсем мозгов нет?
Я вот все не могу понять, почему люди которые не поддерживают В.В считают, что его большинство не выберет? Конечно понимать , что мнение большинства отличается от твоего не приятно. Но и писать про заговоры и подтасовки тоже не очень умно. Это и есть демократия
Я вот все не могу понять, почему люди которые не поддерживают В.В считают, что его большинство не выберет? Конечно понимать , что мнение большинства отличается от твоего не приятно. Но и писать про заговоры и подтасовки тоже не очень умно.
почему почему. потому что считают себя единственными умными прочитав всего одну книгу.
14.02.2018 09:35
- гость -
Те кто пойдут на выборы, подставят и своих близких и себя.
Это сделают те, кто НЕ пойдет на выборы. Хотите выборы без подтасовок? Придите все. При 100% явке не будет возможности для манипуляций.
Пусть его перевыбирают пенсионеры, он для них много сделал.
Позорные недовыборы.
14.02.2018 09:40
- гость -
чтобы на выборы идти там должен быть хоть кто-то за кого стоит проголосовать. там такой есть? нет - вот и делать там нечего!
14.02.2018 09:48
месный
Каждый сам решает, есть там достойный или нет.
какждый суслик - агроном.
лично меня умиляет мания местных сусликов как-то охарактеризовать глобальное событие, которые идет в разрез с их сусликовым мировосприятием.
они считают Путина плохим. а сколько вас таких?
они считают Грудинина плохим. а сколько так думающих?
они считают достойным Ололёшу, а выборы считают подтасовкой. но сколько людей, которые думают совершенно иначе?
я вот не вижу логики в утверждении, что выборы без Ололёши - подтасовка, а с ним - честные. выборы либо соответствуют Закону, либо нет. не согласны с Законом - вэлкам в суд. всё, только такая процедура правильная и законная.
лично я на выборы пойду, и проголосую за ПНГ!
14.02.2018 09:48
месный
[старожил] [больше 500 сообщений]
Навальный ваш подстилка ФСБшная, скоро увидим как он расчехлится, а ты призываешь к байкоту в котором смысла нет. Если хочешь реально что-то изменить приходи и голосуй
Маккейн - наш президент! Будут вложены миллиарды в экономику! В развитие ГМО сельского хозяйства, внутреннюю добычу нефти и газа, заводов по первичной переработке сырья, лесопереработку! Голосуй за Маккейна!
14.02.2018 09:48
месный
Ты прекрасный, образованный, у тебя нет судимостей и т.д. Баллотируйся! Тебя поддержит 146% населения и будешь правильно управлять и по совести и будет Рай в России!
Или нет.. ты так просто скулить можешь!?
Путин - 3 раза
Грудинин - 2 раза
Жириновский -1 раз ...
Остальных нет на фотках
Налицо предвзятая предвыборная незаконная агитация.
ЦИК, АУ!!! накажите срочно АМИК
14.02.2018 10:31
Иsтина
Да ещё и на самой центральной фотографии билборд с "сильным президентом". Мне одному кажется что это чистая случайность?
Пиарят одного Путина . 20 лет в Кремле . Собрался наверно в Мавзолей после очередного президентства. .
14.02.2018 10:12
новый президент
Дак в том-то и вся загвоздка, что там не за кого голосовать-то. Там никто президентом кроме путина быть не собирается , работу по этому поводу никакую не ведёт, сидит на жопе ровно, как и было задумано.
За путина я голосовать не собираюсь. Зачем тогда туда идти, поучаствовать в этом лохотроне и согласиться с ним? Там всё сделано заранее, чтобы победил путин, других вариантов нет, если вы это в упор не видите, ну чтож жаль, соглашайтесь с тем, что и далее будет также как и предыдущие 18 лет, кто с этим не согласен не идёт.
Голосуем за Грудинина!Порядочный и умный президент-сильная Россия!
. Так что выходной 18 марта лучше потратить на что-нибудь полезное - сходить в поход с детьми, перебрать картошку в погребе, откидать снег на даче
Я тебя буду ждать!
14.02.2018 11:41
гость
ваш грудинин президентом быть не собирается, какой смысл за него голосовать?
да и к тому же он в единой россии много лет состоял и доверенным лицом путина был, хотел в ЛДПР перебежать, не взяли, про свои зарубежные счета призабыл и ваще мутный тип и перебезчик, такой предаст не задумываясь как замаячит выгода .
Надо на иконы ещё поместить изображения Путина, только там их ещё нет
У меня всё больше формируется мнение, что ни один из кандидатов НЕ достоин быть президентом, а Путин тем более. Не пойду я на выборы.
И поверх "сильной страны и сильного президента" наклеены рекламные объявления "кредит за 30 мин" .))
14.02.2018 06:06
Гость
Портрет в красный угол и молись на него! )))))))))))))))))))))
месный - так тебя мама на выборы и не отпустит, ибо домашку по истории не сделал
месный - судя по "перебезчик", "ваще", "грудинин", у тебя еще и русскому языку двойка...
Иди учи уроки, а не сиди на амике
На выходных был на спартаке. везде объявления и реклама. Получение кредитов с плохой кредитной историей, Помощь людям попавшим в сложную жизненную ситуацию: алкоголь, наркотики, потеря жилья, получение кредита до зарплаты. и все в таком роде. реально ужасает
Представьте несколько команд катал, из которых одни обещают раздеть вас до нитки, вторые только до трусов, а третьи снимут с вас только верхнюю одежду и даже оставят немного денег на проезд домой. С кем вы сядете играть? Результат то очевиден. Все они представляют интересы выдвинувшего их капитала или преследуют свои сугубо меркантильные цели.
14.02.2018 12:22
Иsтина
я технарь, а не лингвист!
аргументов нет переходим на личности, да?
12:47, пусть всё останется, как есть?
Вы можете не заниматься политикой, политики всё равно будут заниматься вами. Пока вы гражданин РФ, вы в игре, и каталы всё равно вас обувают, независимо от вашего участия в голосовании.
месный - а технари должны быть безграмотными???
или технарь - это мужской род от слова "техничка"?
14.02.2018 12:47
- гость -
Я эти фразы уже третий день читаю.. притом повторяются слово в слово.
С фантазией у вас напряжёнка??
14.02.2018 12:51
Павсекакий
Так зачем участвовать в игре с каталами? Чтобы все видели, что игра была и раздели по правилам? А если не играть, то даже со стороны будет видно, что это не игра, а простой гоп-стоп, а это уже уголовка. И чем меньше людей будет участвовать в их игре, тем скорее все их назовут преступниками, а не игроками.
14.02.2018 12:56
Иsтина
а вас эта сильна беспакоид? Я туд не диктанд пешу!
ложить, каг, таг, звОнит - удавитесь блин.
"если не играть, то даже со стороны будет видно, что это не игра, а простой гоп-стоп"
------
Со стороны и так всё видно. И давно понятно. Поэтому расея в кольце врагов, её пинают и унижают. Игра состоится независимо от вашего прихода на избирательный участок и при любой явке.
"тем скорее все их назовут преступниками, а не игроками."
-----
Их и так называют преступниками. Ну и что? Им насрать.
14.02.2018 13:13
Павсекакий
кто называет? лесной уголовник? а он в авторитете?)
14.02.2018 13:13
Павсекакий
нафига им тогда нужна явка, чего они её тогда так стараются обеспечить?
14.02.2018 13:13
Павсекакий
Если бы им было на..ть, они бы эту возню не затевали. А им хочется быть легитимными и рукопожатными не только среди преступников, но и среди мировых лидеров. И вся эта возня с процентами явки исключительно для внешнего потребления. Так зачем им в этом помогать?
14.02.2018 13:25
Геноцид Эклеров
в цивилизованных странах эту шайку уже давно преступниками считают - отсюда и санкции придуманы для них.