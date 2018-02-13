Жителям дома по улице Антона Петрова, 240 в Барнауле этой зимой завидуют соседи: здесь значительно сократились коммунальные платежи – в среднем от 100 до 300 рублей ежемесячно по сравнению с предыдущим годом.
Дело в том, что летом 2017 года в доме № 240, как и еще в пяти домах Барнаула, провели капитальный ремонт с помощью энергосберегающих технологий.
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Значительно утеплили подъезд, вставили пластиковые окна, металлическую дверь и еще одну дверь — пластиковую. В подъезде сразу стало заметно теплее. Теплее стало и во многих квартирах. Обычные лампочки на лестничных площадках заменили на энергоэффективные осветительные приборы.
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Также были установлены узлы управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе отопления и горячего водоснабжения.
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
"Мы установили в подвале дома автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (АИТП), который помогает регулировать температуру в квартирах в зависимости от погоды. То есть, если за окном морозы, то температура в квартиры подается погорячее. Эта система автоматически корректирует температуру в жилых помещениях. В прошлом году в квартирах была духота, и жителям приходилось открывать форточки. В этом году стало комфортнее. Но и еще и экономнее. Так, экономия в текущем месяце с двухкомнатной квартиры 100 рублей", — рассказывает председатель правления ТСЖ "Западный-63" Ольга Фирсова.
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
По словам жительницы дома Надежды Самараш, раньше в ее квартире мокли стены. После того, как утеплили подъезд, это прекратилось. Пенсионерка дотошно сверяет квитанции этого года с прошлым и уверяет, что стала платить на 300 рублей меньше. "А для пенсионера это весьма существенно", — говорит женщина.
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
При этом за данные работы жителям не пришлось ничего доплачивать.
"Мы ежемесячно, как и все, платим за капремонт. Таким образом, к весне прошлого года у нас на счете скопилось около 600 тысяч рублей. И мы узнали об этой программе. Провели собрание, собрали необходимые документы и подали заявку. Уже в сентябре все работы были завершены. Ну а к этому времени у нас еще средства добавились. В целом весь ремонт нам обошелся где-то в 1 млн 200 тысяч рублей. И половину от этой суммы нам обещало вернуть государство. Так что у нас будут средства и на другие работы. То есть мы рассчитаемся с подрядчиками, а также думаем утеплить швы, отремонтировать цоколь по дому", — рассказывает Фирсова.
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Начальник производственно-технического отдела комитета ЖКХ Барнаула Роман Романов подтверждает, что уже в ближайшее время деньги на счет дома будут перечислены.
Он сообщил, что всего в городе в 2017 году с применением энергосберегающих технологий было отремонтировано шесть домов: ул.Энтузиастов, 34, ул.Попова, 16, ул. Молодежная, 62-а, ул.Антона Петрова, 240, 262 и ул. Анатолия, 224.
В этих домах были отремонтированы инженерные системы отопления и водоснабжения, проведено утепление фасада и установлены узлы регулирования тепловой энергии. Общая сумма затрат на ремонт составила около 10,6 млн рублей. Половину из них вернет государство. После проведения капитального ремонта экономия капитальных ресурсов в данных домах составила от 11% до 30%. Размер годовой экономии составит порядка 8 млн рублей, отмечают в комитете ЖКХ Барнаула.
Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Сейчас комитет ЖКХ принимает заявки от жителей Барнаула, которые хотят принять участие в программе. Претендующие дома должны соответствовать определенным критериям:
- Дом не должен являться аварийным и подлежащим сносу и реконструкции.
- Дом должен эксплуатироваться более пяти и менее 60 лет.
- Должен быть оснащен общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов как минимум за год до подачи заявки.
- У дома должен быть свой спецсчет и часть своих средств, полученных за счет взноса за капремонт от жителей дома.
Финансовая поддержка на дом не может превышать 50% от затраченных средств на ремонт и не может быть более 5 млн рублей.
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