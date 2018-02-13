Полицейские предполагают, что трехлетнюю девочку в Вене похитил ее отец-иностранец, сообщает РИА "Новости".
Как сообщает издание, ребенок был похищен из номера отеля в Вене. Главным подозреваемым является отец девочки, с которым мать ребенка жила в Москве. В марте супруги должны были развестись.
Напомним, похищение произошло еще в конце прошлого года. Внимание на инцидент обратили СМИ, после чего им заинтересовались правоохранительные органы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору".
Комментарии
Похитил муж иностранец в Вене, с которым мать жила в Москве? Кто иностранец в Вене?