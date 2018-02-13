Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава российского государства Владимир Путин простудился. Об этом пишет "Интерфакс".
"Уже началось много, скажем так, упражнений о состоянии здоровья президента и т.д. Как мы вчера и сказали, президент простудился, никаких серьезных заболеваний там нет", — отметил представитель Кремля.
Также Песков подчеркнул, что Владимир Путин, несмотря на простуду, продолжает работать.
Комментарии
Проходили уже: «Президент проходит диспансерное обследование, работает, а рукопожатие у него крепкое».
Беречься надо, возраст уже солидный.
Хорошо, что у нашего президента все хорошо. Здоровья и успехов в работе народному избраннику!!!!!
Что тут комментировать? Заболел и хорошо/ А вот фору не надо
Президенту выздоравления скорейшего, а вот злым языкам тяпун
Возраст сказывается, к 70 идет дело.
Впервые за 18 лет? Раньше что-то таких новостей не публиковали.
Пусть выздоравливает наш президент и на дебаты к сопернику- докажет ему,что он для страны сделал великие дела!
Хоть бы обошлось без осложнений. Впереди выборы в качестве самовыдвиженца. Надо быть в форме, как на всех плакатах страны. Спокойным, уравновешенным, здоровым.