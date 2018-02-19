Компания "Центр информационных технологий", официальный партнер фирм "1С" и "КАМИН", а также сервис-партнер по сопровождению программных продуктов на платформе "1С:Предприятие", объявляет о наборе сотрудников. Организация занимается автоматизацией управления и учета на базе программных продуктов "1С" и в настоящее время расширяет свой штат. К сотрудничеству приглашаются опытные специалисты. В частности, открыты следующие вакансии:
- Консультант 1С;
- Программист 1С;
- Сервисный инженер 1С (стажер).
"Вакансии подразумевают опыт работы с программами в роли консультанта 1С, программиста или бухгалтера, либо образование соискателя должно быть тесно связано с этими профессиями. Требования просты: сотрудник должен стремиться к изучению новой информации и применению ее на практике, также его не должны пугать сложные вопросы. В свою очередь, мы гарантируем своевременную оплату труда и теплые отношения в коллективе", — отмечают в компании "Центр ИТ".
Возможность работать в дружном коллективе единомышленников, стабильная "белая" заработная плата два раза в месяц, прозрачная система начислений выплат, удобное расположение офиса в центре города (кухня в офисе и столовая в здании) – все это "Центр информационных технологий" предлагает своим будущим новым сотрудникам. Подробная информация по телефону компании.
ООО "Центр информационных технологий"
Барнаул, ул. Деповская 7, 2 этаж
Тел.: 8 (3852) 25-33-66, 226-355
info@it-cit.ru
Комментарии
И про зарплату ни слова не сказано......
11:52 - От лояльности, от выручки, от ... позвоните и спросите, а то всё на блюдечке.