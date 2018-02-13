Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", разбившийся в Подмосковье 11 февраля, потерпел крушение из-за непрогретого двигателя, сообщает "Сноб" со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
В качестве основной причины авиакатастрофы рассматривается версия о том, что перед взлетом пилот не убедился, прогрелись ли турбины, а также хватает ли самолету антифриза.
Ранее сообщалось, что при прошлогодней проверке самолета выявили нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера, а перед последним вылетом капитан судна якобы отказался обработать лайнер противообледенительной жидкостью.
Ан-148 разбился 11 февраля спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту были шесть членов экипажа и 65 пассажиров, в том числе трое детей. На месте катастрофы нашли более 1,4 тысячи фрагментов тел и около 500 обломков самолета. Следователи исключили версию теракта. Первые результаты расследования катастрофы показали, что самолет взорвался уже после столкновения с землей.
Комментарии
Мгновенное расследование. Хотя многие тянутся годами. Слова утешения родственникам погибших. Вот и весь выбор.
Вообще удивительно почему наши авиа-газели чаще не падают. У таких "авиакомпаний" тем-более. Экономят вообще на всем, что можно. Каждый раз когда самолёт садиться думаешь: в этот раз повезло!!!
Следователи исключили версию теракта.
Разумеется! До выборов совсем не много осталось, теракт не нужен. Пусть теперь сказку придумывают как же ~80 человек при падении разорвало на 1,4 тысячи фрагментов.
И разбросало на 30 гектаров. Они не сказку, а отмазку будут всему миру в уши дуть, дуть нагло и без угрызений совести.
Грешно смеяться над убогими, но хватает ли самолету антифриза?!
Что за бред???
Причина - забыли включить обогрев ППД.
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета по расследованию катастрофы самолета Ан-148-100В RA-61704 информирует, что в лаборатории МАК была завершена расшифровка данных бортового параметрического самописца и проведён предварительный анализ информации", — говорится в опубликованном во вторник сообщении МАК.
По данным МАК, "особая ситуация" начала развиваться примерно через 2 минут 30 секунд после отрыва на высоте около 1300 метров и приборной скорости 465-470 километров в час, когда стали появляться расхождения в показаниях скорости от МВП1 (модуль воздушных параметров) (ППД1) левого летчика и МВП3 (ППД3, резервный).
"Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемники полного давления — ред.) при выключенном состоянии систем их обогрева
Странно все это. Если исключают версию теракта, то зачем сами власти создают такую среду, в которой данная версия выглядит самой правдоподобной... СК даже выложил съемку места крушения с высоты, давая понять, что самолет просто в воздухе начало раскидывать во все стороны. В мире уже были случаи, когда самолеты падали, когда разваливались и люди вниз летели (в одном городке даже "дождь" из людей прошел, которые падали на дороги и пробивали крыши домов), и можно даже видео найти с последствиями, без купюр. Здесь больше походит на то, что власть перед выборами создаст сейчас фон "все мы - россияне - должны объединиться, чтобы стать сильнее".