На Урале следователи ищут жертв "маньяка-МЧСника", обвиняемого в убийстве и изнасиловании женщин на улице, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Свердловской области.
"У следствия имеются основания полагать, что он может быть причастен к иным преступлениям сексуального характера, совершенным в период с 2004 по 2008 год на территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, в том числе в парке Победы. О данных преступлениях потерпевшие по каким-либо причинам не сообщали в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.
Маньяк Алексей Фалькин стал известен весной 2017 года. 15 апреля он поймал на улице 30-летнюю жительницу Верхней Пышмы, ударил ее электрошокером и потащил в подвал, где изнасиловал и убил. Он вывез тело женщины за город, спрятав в нескольких метрах от обочины трассы.
Фалькина вычислили благодаря записям с камер видеонаблюдения. Поначалу он отрицал свою вину, но когда в багажнике его машины нашли следы крови, написал чистосердечное признание.
На суде Фалькин заявил, что не контролировал себя: "Меня посещают преступные мысли об убийствах и иные, от которых я не могу избавиться. Я хотел обратиться к психиатру. Но я не дурак, и понимал, что, если я обращусь к психиатру, то всей моей жизни, которая была более-менее нормальной, придет конец. Напасть на эту женщину было спонтанным решением. У меня всегда было все спонтанно. Я за свою жизнь совершил много преступлений".
В СМИ сообщалось, что маньяк работал в МЧС, был женат и воспитывал двоих детей.
В 2013 году Фалькин решил подвезти незнакомую женщину, напал на нее и изнасиловал с использованием отвертки. Тогда он заключил сделку со следствием и получил минимальный срок — 3 года 8 месяцев колонии. Через два года вышел по УДО. Через некоторое время он вернулся к своей преступной деятельности.
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